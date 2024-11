San Marino. Istruzione: Un tavolo di lavoro condiviso

Stretta collaborazione fra Italia e San Marino per affrontare insieme i temi che riguardano la scuola. Il Ministro Valditara concorda su un percorso specifico che tenga conto delle esigenze dei due Paesi.

Il mondo della scuola vive un momento di profonda trasformazione, che deve essere gestita con grande oculatezza per offrire una formazione più moderna ai giovani e, di conseguenza, nuove opportunità di vita. Ne hanno convenuto il Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini e il collega italiano Giuseppe Valditara, nell’incontro bilaterale tenuto ieri a Roma, nel quale hanno concordato un rafforzamento del confronto, sulla base dell’Accordo Quadro già sottoscritto nel maggio scorso. Un memorandum per il consolidamento della collaborazione tra i due Paesi in ambito educativo e che introduce pratiche innovative.

Numerosi i temi affrontati: dal contrasto della dispersione scolastica alla formazione sempre più avanzata dei docenti, dalla cooperazione nel progetto di trasformazione degli Istituti Superiori in percorsi quadriennali, concentrandosi inizialmente sugli Istituti Tecnici e Professionali, alla creazione di un Istituto Tecnico Superiore, condiviso da Italia e San Marino, con la partecipazione di aziende pubbliche e private.

Inoltre si profila, per gli studenti sammarinesi, la possibilità di partecipare al programma “Erasmus” dell’Unione Europea per offrire opportunità di studio e formazione all’estero. Già previsto per gli studenti universitari, grazie ad un’intesa raggiunta nel 2022, potrà presto essere aperto anche ai giovani delle scuole superiori.

Al colloquio con il Ministro Valditara era presente anche il Segretario di Stato all’Industria, Rossano Fabbri, che in seguito sarà chiamato a gestire il nuovo rapporto fra il costituendo ITS e le aziende private per valutare le specifiche esigenze e favorire il collegamento fra scuola e imprese.