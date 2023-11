San Marino. JBEES IN ORCHESTRA IV (JBO IV). Sabato 20 gennaio, Teatro Nuovo

JBEES IN ORCHESTRA IV (JBO IV). Sabato 20 gennaio, Teatro Nuovo (RSM). Quarta edizione di un concerto esclusivo nella Repubblica di San Marino, con il meglio della disco music 70/80.

Sul palco, 3 importanti realtà del panorama musicale Sammarinese ed Italiano: JBees, band fra le più apprezzate nella proposta disco 70/80 dal vivo, in esclusiva per l’evento con formazione competa di 14 elementi, percussionista, orchestra d’archi Rimini Classica e la Corale San Marino, per un totale di 50 artisti.

Repertorio, spettacolo e allestimento ampiamente rinnovati, per regalare sempre nuove emozioni. Uno show coinvolgente che vi trasporterà nella magica atmosfera degli intramontabili anni 70/80. Tutto rigorosamente LIVE.

JBO IV è una produzione Fun4all e JBees, realizzata con il patrocinio della Segreteria di Stato Turismo, Segreteria di Stato Affari Esteri, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e in collaborazione con l’Ufficio Turismo. Media Partner San Marino RTV. Main Sponsor Le Stagioni D’Italia.