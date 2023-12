San Marino. JUVENES 70° SALUTA L’ANNO

La Società Sportiva Juvenes di Serravalle, fondata nel 1953 da Don Peppino Innocentini, celebra il suo 70° anniversario di fondazione nel 2023. In occasione di questo importante traguardo, desideriamo rivolgere un saluto speciale a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita sportiva di questa longeva società sportiva del Castello di Serravalle. Esprimiamo la nostra gratitudine e riconoscenza ai vari protagonisti che si sono avvicinati nel corso degli anni.

Per celebrare questo traguardo significativo, la Juvenes ha organizzato diversi eventi e iniziative coinvolgendo tutte le discipline praticate al momento. In particolare, sono stati pubblicati due libri: “40 Tennistavolo”, curato da Gian Battista Silvagni e “Juvenes 70”, curato da Piero Bronzetti. Inoltre, è stata creata una cartolina postale con l’annullo postale e una medaglia commemorativa.

La Società di Serravalle è stata fondata con il motto storico “Per la formazione morale e sportiva della gioventù”. Il nostro obiettivo è avvicinare i giovani alle diverse discipline sportive praticate nel tempo e sottolineare il ruolo strategico che lo sport riveste nella società. Lo sport e il gioco non solo diffondono valori come la solidarietà, la lealtà, il rispetto della persona e delle regole, ma sono anche straordinari strumenti per costruire competenze che possono essere trasferite in altri contesti di vita.

Individuare, esaltare e diffondere i valori dell’etica attraverso l’apprendimento, il miglioramento e la costante pratica delle discipline sportive è il nostro impegno. La pratica dello sport, soprattutto quello di squadra, permette di vivere valori come la correttezza, l’osservanza delle regole, il rispetto degli altri e la solidarietà. Inoltre, educa alla sconfitta, insegnando il valore dell’avversario, un insegnamento che vale anche per la vita.

L’educazione e lo sport sono un binomio che richiede una sinergia forte. Oggi più che mai, è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative per promuovere e diffondere valori universali e intramontabili dello sport. Dobbiamo affermare che lo sport rappresenta la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola. Il movimento sportivo non può essere a vantaggio di pochi, poiché i momenti aggregativi che esso riesce a creare diventano spesso una vera e propria ancora di salvezza per molti giovani.