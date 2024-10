San Marino. Juvenes Ciclismo, Gimkana per giovanissimi

La Società Ciclistica Juvenes invita a partecipare alla GIMKANA GIOVANISSIMI pe Bambini e Bambine in programma per il giorno Sabato 5 ottobre 2024 dalle ore 15 alle 18 all’area del San Marino Outlet Experience in località Falciano San Marino. Un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutti in Bicicletta e per provare la Gimkana il percorso ad ostacoli, con l’obbligo del Casco, insieme ai Tecnici della Juvenes Ciclismo.

Per i partecipanti all’evento ciclistico sarà offerto un Gadget e merenda. Venite a pedalare con noi.

Per Informazioni contattare i numeri telefonici: 334 7370772 – 335 7346975.

Società Ciclistica Juvenes