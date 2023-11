San Marino. JUVENES CICLISMO PROSEGUE LA SCUOLA DI CICLISMO PER GIOVANISSIMI

Terminate le attività ciclistiche presso il Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli al Parco Laila di Serravalle, la JUVENES CICLISMO informa che l’attività ludico motoria propedeutica al Ciclismo proseguirà nel periodo invernale nel giorno di GIOVEDI’ dalle ore 16.45 alle 18 di ogni settimana al Teatro Sant’Andrea di Serravalle, iniziativa rivolta ai Bambini e Bambine in età dai 5 ai 12 anni e a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla disciplina sportiva.

La lunga tradizione sportiva , nel corso degli anni, della Juvenes Ciclismo è finalizzata con lo scopo di mantenere viva la “fiammella” del Ciclismo giovanile e che senza la quale non si va da nessuna parte nello sport se non si lavora con i Giovani, pur riconoscendo anche le oggettive problematiche esistenti che dovrebbero essere superate con la consapevolezza della collaborazione di tutti in ogni ambito sportivo e non solo.

Per informazioni contattare i numeri telefonici: 334 7370722 – 335 7346975.