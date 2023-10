San Marino. JUVENES CICLISMO RIPRENDE LA SCUOLA PER GIOVANISSIMI

La Società Sportiva Juvenes settore CICLISMO informa che riprenderanno le lezioni della Scuola di Ciclismo per Giovanissimi Bambini e Bambine in età dai sei anni in poi presso il Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli al Parco Laiala di Serravalle in programma per il giorno Giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 17.

Iniziativa rivolta a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla disciplina sportiva e che la Società Juvenes nel solco della sua tradizione ciclistica nel corso degli anni, ha sempre rivolto agli appassionati e amanti della Bicicletta allestendo sempre formazioni ciclistiche in relazione alle proprie disponibilità e possibilità.

Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 334 7370772 – 335 7346975.

Società Sportiva Juvenes Ciclismo