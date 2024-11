San Marino. Juvenes Dogana beffata sul finale dal Faetano, freddati da Festa Gallo all’89’

Domenica 24 novembre 2024 – Finale da dimenticare per la Juvenes Dogana che dopo aver combattuto ad armi pari per tutto il match prende gol a un minuto dalla fine del tempo regolamentare e viene superata di misura dal Faetano nella decima giornata di campionato sammarinese. Nella fredda serata di ieri, sabato 23 novembre, a Montecchio, Achille Fabbri mette in campo tutti i nazionali appena rientrati dagli impegni di Nations League e di NAT e può disporre della propria “formazione tipo”. Il primo impegno per Gentilini è al 3′ quando è chiamato a una facile parata su un cross dalla destra, poi la squadra di Serravalle al 7′ guadagna il suo primo calcio d’angolo: Merli prova a metterla dentro direttamente da corner ma Forconesi blocca facilmente. Al 9′ ancora Gentilini in tuffo neutralizza un calcio di punizione diretto in porta, risponde per due volte Merli che al 14′ tira al volo altissimo e al 18′ impegna Forconesi in una difficile parata.

La Juvenes Dogana continua a metterci impegno e pressione: al 23′ Paszynski ha una bella palla da mettere nel mezzo ma la successiva conclusione viene rimpallata, come anche il tiro al 28′ di Merli viene murato da un difensore. Al 33′ Pedini ci prova da fuori ma esce di poco a lato della porta del Faetano, poi ancora Merli si dimostra particolarmente attivo quando al 35′, sugli sviluppo di una punizione, si fa vedere in area ma finisce a terra in uno scontro a due, che si risolve con calcio da fermo per il Faetano, e al 40′ piazza un altro tentativo a rete troppo centrale. Sul finale della prima frazione di gioco da registrare anche un tiro “sporco” di Valentini che finisce fuori.

Anche nel secondo tempo le azioni salienti sono spesso a marca biancorossoblu. C’è al 52′ il tiro mancino di Merli che Forconesi, con la punta del piede destro, è costretto a deviare in corner, sui cui sviluppo Traglia manda la palla fuori. Al 58′ occasione di Paszynski ben posizionato che la manda fuori, un minuto dopo sul fronte opposto è Brisigotti a provare a rendersi pericoloso senza però riuscire a saltare l’uomo nel momento decisivo. Il tempo scorre e al 60′ Merli piazza un pallone troppo lungo che non produce effetti sui compagni e finisce fuori, a seguire ci sono almeno un paio di occasioni in pochi minuti con in particolare una parata di Forconesi in due tempi impegnato da Sylla. Se al 74′ Zonzini prova a far emergere il Faetano, sbagliando la conclusione, al 78′ è Cevoli che serve una palla interessante per Ferrulli che arrivato in area sbaglia tutto. L’attaccante pugliese, da poco entrato, viene poi fermato in area da Bertuccini all’81’ dopo essere stato ben lanciato da Merli. Parti invertite un minuto dopo quando il cross di Ferrulli stavolta non trova la deviazione decisiva di Merli. Queste purtroppo sono le ultime azioni degne di nota della Juvenes Dogana: dopo che all’87’ Dolcetti tira fuori altissimo, all’89’ arriva l’inatteso errore difensivo di Rodriguez che spalanca le porte a Capriotti e al suo assist per Festa Gallo che gonfia la rete e regala i tre punti all’ex bomber Adrian Ricchiuti, oggi allenatore dei gialloblu. C’è persino la possibilità di raddoppiare al 94′ quando Gentilini è chiamato a parare in due tempi un insidioso tiro a campanile di Capriotti. Adesso la Juvenes Dogana è chiamata a tornare in campo già mercoledì prossimo, 27 novembre, alle 20.45 a Domagnano contro La Fiorita per l’andata dei quarti di finale di Coppa Titano, mentre sabato 30 novembre alle 15 c’è la sfida di campionato contro il Cailungo, ultimo in classifica, sul campo sempre di Domagnano.

Il tabellino dell’incontro

Faetano-Juvenes Dogana 1-0

Faetano: Forconesi, Parisi, Ioli, Acquarelli (28′ Raviele), Lisi, Brisigotti (78′ Capriotti), Zonzini, Terenzi (46′ Palumbo), Bertuccini, Festa Gallo, Dulcetti. A disposizione Balletta, Renzi, Fusco, Riccio, Raimondi, De Angelis. All. Ricchiuti

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani (89′ Pasolini), Cevoli, Pedini, Sylla (81′ Omgba), Tani, Paszynski (71′ Ferrulli), Valentini, Merli, Rodriguez, Traglia (89′ Arradi). A disposizione Ronci, Battistini, Baldazzi, Lisi. All. Fabbri

Arbitro: Borriello (assistenti Bellavista e Giannotti, quarto uomo Villa)

Rete: 89′ Festa Gallo

Ammoniti: Palumbo (Faetano); Gentilini, Tani (Juvenes Dogana)