San Marino. Juvenes Dogana, con la SM Academy molto più di un match di bassa quota

La formazione di Fabbri è chiamata a trovare i primi punti pesanti di una stagione per il momento sotto le aspettative. Incontra il team che rappresenta l’ossatura della nazionale Under 21 sammarinese con la quale condivide gran parte della rosa e il mister Cecchetti

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 31 ottobre 2024 – Leggendo la classifica appare semplicemente come una sfida tra ultime della classe, quando invece la partita dell’ottava giornata del campionato sammarinese tra Juvenes Dogana e San Marino Academy Under 22 se letta bene assume un particolare fascino oltre che un momento di grande importanza per entrambe le formazioni. Non avendo ancora vinto una gara, entrambe le compagini cercheranno di vendere cara la pelle pur di portarsi a casa i tre punti e dare una boccata di ossigeno a una classifica che grida al riscatto. In particolare gli uomini di Achille Fabbri, che vengono dal successo di Coppa e dal pareggio contro il Domagnano, hanno bisogno di dare un indirizzo a questa stagione, iniziata sì con tante giovani scommesse ma anche con ambizioni che per il momento non si sono concretizzate. Contro il Domagnano si è vista voglia di far bene e buone azioni, nonostante una squadra praticamente decimata e una formazione di fatto dettata da chi c’è e chi non c’è. In tutto questo la nota positiva è che giocatori meno utilizzati fino a oggi hanno potuto mettersi in luce e prendere anche giusti complimenti: tra questi c’è Nicolas Lisi, in campo per tutto il match: «Contro il Domagnano credo che la nostra sia stata una buona prestazione soprattutto sotto l’aspetto della corsa e dell’impegno – sono le sue parole – ci siamo comportati bene contro una squadra valida, nonostante le assenze e l’aver giocato con un assetto rimaneggiato. Per quanto mi riguarda è stata la mia prima partita da titolare, sono stato comunque contento di poter mettere del minutaggio nelle gambe, è stato fondamentale».

Cosa ti aspetti dal prossimo match? «Domenica contro l’Academy sarà una partita importante da non prendere sotto gamba – è la risposta del 20enne centrocampista – dobbiamo essere molto attenti, è una buona squadra, Per quanto riguarda la nostra posizione di classifica, dopo le ultime due partite disputate abbiamo riacquistato quel pizzico di morale che ci tornerà utile per le gare a venire. Tutti ci stiamo impegnando per risollevare la nostra situazione in campionato, ancora c’è molto tempo e sono fiducioso, con perseveranza riusciremo a ottenere risultati a lungo termine».

La “rosa” dell’Academy di fatto ricalca di gran lunga la nazionale Under 21 di San Marino e in quanto progetto federale condivide con essa l’allenatore Matteo Cecchetti. Elemento di spicco attuale è il suo attaccante Giacopetti, ormai nel giro della nazionale maggiore da quanto questa è gestita dal CT Roberto Cevoli. La Juvenes Dogana risponderà provando a recuperare più elementi possibile: out sicuramente Rodriguez, squalificato, e Colonna, Mazzavillani dovrebbe invece essere pronto al rientro dopo i postumi di un’influenza. Da valutare le condizioni di Michele Cevoli, come anche di Arradi e di Ferrulli, rientranti da infortuni. Il calcio di inizio è fissato per le ore 15 di domenica 3 novembre a Fiorentino.