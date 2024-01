San Marino. Juvenes Dogana, dopo le vittorie ecco il test Tre Penne

Parte dalla sfida ai campioni il girone di ritorno. Amati: “Dovremo stare attenti già dai primi minuti”

Messe in archivio le tre vittorie di fila con cui si è chiuso il girone d’andata, la Juvenes Dogana è attesa dal test Tre Penne per aprire quello di ritorno. A settembre finì 1-1, con i biancorossoblù che andarono anche vicini al successo, grazie alla prima di alcune ottime prestazioni che inaugurarono la stagione, mentre i campioni di San Marino erano in cerca della forma migliore, in seguito a un’estate molto movimentata, tra i preliminari di Champions e Conference League e la Supercoppa sammarinese. Quattro mesi dopo, entrambe le squadre sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi: il titolo, per quella di città, seppure i punti distacco dalla vetta siano sette, l’accesso diretto ai playoff per quella di Serravalle, che ha ritrovato certezze tra fine dicembre e inizio gennaio. “La partita dell’andata non deve fare da riferimento, per una serie di motivi, a partire dal fatto che loro erano in una fase di preparazione complicata – commenta Manuel Amati, allenatore della Juvenes Dogana –. Non era una squadra al 100%, mentre ora viene dall’aver battuto la Virtus, in uno scontro che, fosse andato diversamente, l’avrebbe potuta escludere dalla lotta per il titolo. Per questo ci aspettiamo un avversario agguerrito”.

Dopo aver salutato a dicembre Mario Antonio Salvemini, trasferitosi in Italia, e a gennaio Thomas Raschi, che per il momento ha scelto di sospendere l’attività agonistica, in vista del ritorno la Juvenes Dogana si è rafforzata con due acquisti: il difensore Carlo Cisternino, tornato in biancorossoblù dopo un anno e mezzo, e il centrocampista Stephane Traglia, arrivato dal Pennarossa. “Entrambi saranno a disposizione per la sfida al Tre Penne – spiega Amati –. Dovremo invece valutare le condizioni di Alberto Baldazzi, che ha avuto un piccolo problema nel finale di partita con il San Giovanni, e di Michele Cevoli, che si è fermato in allenamento: ancora dobbiamo capire bene l’entità della cosa. A parte Davide Merli e Lorenzo Pasquinelli, che rientreranno nel giro di un paio di settimane, tutti gli altri ci saranno”.

All’avvio del girone di ritorno, la squadra di Serravalle si presenta con 20 punti in classifica, all’ottavo posto e a -1 dal settimo, occupato dalla Folgore, che vorrebbe dire accesso diretto ai playoff. Un parziale di cui staff e giocatori sono soddisfatti e che fa pensare positivo in vista dei prossimi 15 turni di campionato: “Arriviamo bene alla partita di sabato, con la situazione di classifica che volevamo e un filotto di vittorie – commenta Amati –. L’importante, ora, sarà non sentirsi appagati. La graduatoria è comunque corta e al primo passo falso si viene subito punti. Perciò, per noi, lo stimolo dovrà essere il non buttare via le fatiche fatte fino a questo momento per riappropriarci di un centro classifica che pensiamo di poter occupare, in base ai nostri valori. In quanto alla sfida al Tre Penne, sappiamo benissimo che loro tendono a spingere forte già dai primissimi minuti di gioco. Lo abbiamo sottolineato in allenamento, facendo degli esercizi specifici sulla concentrazione e sul non perdere l’attenzione nelle fasi iniziali”.