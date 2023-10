San Marino. Juvenes Dogana, due su due: battuto anche il Tre Penne. Ora la coppa

La squadra di Serravalle supera 4-2 quella di città. Levani: “Entrati in campo con cattiveria”

Un’altra vittoria, per arrivare al meglio all’esordio in Titano Futsal Cup. Dopo il Cailungo, la Juvenes Dogana batte anche il Tre Penne, sconfitto per 4-2 nel terzo turno di campionato. Con il primo tempo che si chiude sull’1-1, grazie alle reti di Alessandro Benedettini per i biancazzurri e di Alberto Bologna per la squadra di Serravalle, arrivano tutti a ridosso dell’intervallo i goal decisivi: prima il 2-1 di Jacopo Gamba, per il Tre Penne, al 33′, poi il pareggio di William Cavalli e il vantaggio di Nicolò Gianni, tra il 34′ e il 35′, per la Juvenes Dogana. Nel finale, è Simone Chezzi a chiudere l’incontro, segnando il 4-2 al 51′. “È una partita che ha messo a dura prova i ragazzi, dal punto di vista fisico, ma mi hanno dato una bella risposta – commenta l’allenatore biancorossoblù, Roberto Levani –. Avevo detto che avremmo affrontato una squadra molto incentrata sull’agonismo e che avremmo vinto se fossimo usciti dal campo con le ginocchia sbucciate: questo abbiamo fatto, mi rincuora veramente. Siamo entrati con tanta cattiveria”.

Dopo aver dato una risposta sul piano della mentalità, la squadra, secondo Levani, dovrà ora migliorare in fase realizzativa e di possesso: “Abbiamo sbagliato diverse occasioni, servirà più determinazione. La nota negativa, però, è stata ancora la gestione della palla. Vero, il campo di Fiorentino, che ha l’erba alta, non aiuta i giocatori tecnici, ma non può essere una scusa: in allenamento facciamo bene le cose, bisogna replicarle anche in partita. Comunque, ci sono stati vari spunti positivi e reputo quest’incontro un altro gradino del nostro percorso, in cui i ragazzi si stanno impegnando tanto. Ora ci sarà l’esordio in Titano Futsal Cup, giovedì sera, contro il Pennarossa: anche lì vogliamo fare bene. Ogni partita dovrà essere un passo avanti, non possiamo permetterci di tornare indietro”.

Soddisfatto per la vittoria, anche se c’è ancora da lavorare, è pure capitan Elia Cecchetti, che parla di “partita tosta contro una squadra migliorata tanto, rispetto all’anno scorso. Per noi e per il campionato d’alta classifica che vogliamo fare è un risultato molto importante, anche se era solo la seconda giornata. Anche gli episodi sono stati dalla nostra, ma, soprattutto, siamo stati bravi a ribaltare l’incontro, nonostante fossimo passati in svantaggio due volte, all’inizio di entrambi i tempi. Questo è sintomo di carattere e determinazione, anche se dobbiamo finire di creare l’amalgama giusto nel gruppo, pure con i ragazzi nuovi, per far sì che la gestione della palla e alcune situazioni difensive ci permettano di tenere il risultato al sicuro in maniera migliore, soprattutto a fine partita. Sono molto soddisfatto di come stia andando quest’inizio stagione e delle possibilità che abbiamo, con i giocatori in rosa quest’anno”.

