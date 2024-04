San Marino. Juvenes Dogana Futsal, c’è l’ottavo sigillo. E ora un ultimo turno di fuoco

Battuto anche il Pennarossa, i biancorossoblù potranno chiudere al 4°, 5° o 6° posto

Un primo tempo eccellente, dal punto di vista realizzativo, basta a una Juvenes Dogana Futsal non brillantissima per superare il Pennarossa 4-1 e portare a otto le vittorie consecutive. E ora tutto si deciderà in ultimo turno di fuoco, con tre squadre che si contenderanno altrettante posizioni: il Tre Fiori, che proverà a mantenere la quarta piazza, ultima valida per l’accesso diretto ai quarti dei playoff, i biancorossoblù, al momento quinti, e La Fiorita, sesta a pari punti col club di Serravalle, ma in svantaggio negli scontri diretti. Tuttavia, la Juvenes Dogana dovrà fare i conti con l’assenza pesantissima di Nicolò Gianni, il cui infortunio al ginocchio si è rivelato essere una lesione del legamento crociato. “Bene il risultato, è quello che volevamo, ma la prestazione è da rivedere – commenta mister Roberto Levani –. Se il Pennarossa avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla: abbiamo giocato con troppa leggerezza, a parte qualche singolo. Vedremo lunedì se questo sia stato un caso, come spero, perché avremo una partita molto importante e difficile, Il Domagnano è un’ottima squadra, ben allenata e in un momento di grande forma: mi aspetto che giocheremo con determinazione e concentrazione. Dovremo affrontare questa sfida come una finale, se vogliamo raggiungere l’obiettivo prefissato. Per quanto fatto finora ce lo meritiamo, ma bisogna volerlo”.

Alla Juvenes Dogana bastano quattro minuti per passare in vantaggio, contro il Pennarossa, e ancora meno per raddoppiare: al goal di Simone Chezzi fa da eco, al 7′, quella di Lorenzo Paesini, in rete per la seconda gara consecutiva. Poi, tra il 20′ e il 21′ si scatena Alberto Bologna, che realizza una doppietta nel giro di pochi secondi, anche se nel finale di partita si farà espellere e quindi salterà l’ultimo turno di regular season. A inizio ripresa prova a reagire la squadra di Chiesanuova, segnando al 31′ con il portiere Gianpaolo Brighi, ma il tentativo di rimonta termina qui. “La partita non è stata semplice – commenta Bologna –. Nel primo tempo non abbiamo mantenuto alto il ritmo e non ci abbiamo messo la giusta cattiveria, però sono molto soddisfatto della doppietta segnata, che ha riportato il sereno prima dell’intervallo. Nella ripresa la gara si è un po’ innervosita ed è stato complicato far girare la palla come avremmo voluto. Ad ogni modo, questa vittoria ha portato a otto i successi consecutivi ed è questo che ci deve stimolare ancora di più in vista dei playoff. L’incontro di lunedì con il Domagnano non andrà preso sotto gamba, è un avversario tosto e dovremmo essere molto concentrati. Mi dispiace solo di non poter contribuire, vista la mia espulsione nel finale di partita”.

Sono tante le combinazioni di classifica che si potrebbero vedere dopo l’ultimo e decisivo turno, in programma per intero lunedì 6 maggio. Tra queste, anche un arrivo con tre squadre appaiate, se il Tre Fiori pareggiasse con il Faetano e Juvenes Dogana e La Fiorita vincessero, contro Domagnano e Libertas. In tal caso sarebbe la squadra di Serravalle a piazzarsi quarta, avendo totalizzato 8 punti (due vittorie e due pareggi) negli scontri diretti con le altre due. Quinto sarebbe il Tre Fiori, con 5 punti (una vittoria, due pareggi e una sconfitta), e sesta sarebbe La Fiorita, con 2 punti (due pareggi e due sconfitte). Servirebbe una sconfitta della squadra di Fiorentino per vederla arrivare al sesto posto, ma solo con una contemporanea vittoria di entrambe le rivali: in quel caso si avrebbe sempre la Juvenes Dogana quarta, mentre La Fiorita sarebbe quinta. Se invece arrivasse un successo del Tre Fiori, Juvenes Dogana e La Fiorita resterebbero a contendersi le altre due posizioni, entrambe già certe di dover passare dal turno preliminare per raggiungere il tabellone principale dei playoff.