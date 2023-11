San Marino. Juvenes Dogana Futsal, cinque minuti di buio complicano tutto: l’andata va a La Fiorita

La squadra di Montegiardino vince per 4-1, nei quarti di coppa. Levani: “Errori che non possiamo permetterci”

La Juvenes Dogana Futsal paga cinque minuti di buio, che fanno sfumare un buon risultato e una bella prestazione nei quarti di finale di Titano Futsal Cup. L’andata se la prende La Fiorita, che vince 4-1 e va avanti, in vista del ritorno. Stavolta, a differenza dell’incontro con il Fiorentino, il momento difficile per i biancorossoblù arriva a metà ripresa, quando Alberto Bologna aveva accorciato le distanze (in quel momento i gialloblù conducevano per 2-0, grazie ai goal di Fabio Belloni, al 10′, e di Danny Gasperoni, al 32′). Appena arrivata la rete, la Juvenes Dogana è calata d’intensità e gli avversari hanno sfruttato l’occasione, colpendo al 44′ e al 46′, con Giacomo Bernardini e Jacopo Giuccioli, per chiudere l’incontro.

“Parliamo di una partita fotocopia rispetto a quella con il Fiorentino – commenta l’allenatore della squadra di Serravalle, Roberto Levani –. Anzi, forse abbiamo giocato meglio, ma il dato di fatto resta: teniamo testa ad avversari superiori a noi (nel primo tempo ce la siamo giocata alla pari) e poi arrivano dei blackout incredibili, che compromettono quanto di buono prodotto fin lì. Contro certe squadre non ti puoi permettere errori del genere e purtroppo, finora, si vedono sempre gli stessi sbagli. Se fossimo rimasti concentrati fino in fondo sarebbe potuta tranquillamente finire 2-2, o al massimo 1-2. Ora possiamo solo continuare a lavorare, sperando che ci siano miglioramenti su questo piano, perché per altri aspetti ce ne sono stati e di ciò sono felice”.

Con il ritorno di coppa in programma giovedì 7 dicembre, la Juvenes Dogana si proietta ora al prossimo impegno di campionato, mercoledì, contro la Libertas. “Dobbiamo cominciare a portare a casa punti importanti, perché con i pareggi non si va lontano – afferma Levani –. Magari già dal prossimo impegno, che non sarà facile. La Libertas sta ingranando e facendo dei buoni risultati, anche in coppa è riuscita a segnare tre goal alla Folgore, nonostante la sconfitta, perciò ci aspetta un bell’esame per capire se finalmente riusciremo a tenere la concentrazione e l’intensità alte per tutti e 60 i minuti. Me lo auguro. Resto fiducioso, abbiamo dimostrato di avere i mezzi per giocarcela con qualunque squadra e stiamo lavorando veramente tanto: spero di vedere presto i frutti”.

Comunicato Stampa