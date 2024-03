San Marino. Juvenes Dogana Futsal, contro la Libertas basta un tempo: granata battuti 7-0

I biancorossoblù segnano tutti i goal nei primi 28 minuti. Muccioli: “Bel gioco e lucidità per tutta la sfida”

La Juvenes Dogana Futsal tocca quota 40 punti in campionato e lo fa in grande stile, battendo 7-0 la Libertas, nella 24a giornata, segnando tutte le reti già prima dell’intervallo. Smaltita l’euforia per il successo di prestigio contro il Fiorentino, prima sconfitta nel torneo per i campioni in carica, i ragazzi di Roberto Levani erano chiamati a confermarsi, contro un avversario ostico e abile nel colpire in contropiede. E lo hanno fatto, approcciando nella maniera migliore l’incontro, sbloccato già dopo 3 minuti, grazie alla prima delle due reti di Nicolò Gianni, che al 7′ ha raddoppiato. Con l’inerzia della sfida dalla propria parte, la Juvenes Dogana ha continuato a spingere per ampliare il divario, riuscendo nel proprio intento: tra il 10′ e il 14′ sono arrivati altri tre goal, uno a testa per Lorenzo Paesini (alla prima marcatura con la squadra di Serravalle), Alberto Bologna e Alessandro Muccioli. A completare la collezione delle sette meraviglie ci ha pensato William Cavalli, tornato in campo dopo alcune gare di indisponibilità, realizzando una doppietta rapidissima tra il 27′ e il 28′.

“Alla vigilia, la partita si presentava ostica: conoscevamo bene sia la Libertas, che fa del contropiede il proprio punto di forza, sia il campo stretto della palestra di Acquaviva, in cui abbiamo sempre faticato a trovare soluzioni a livello di gioco – commenta Muccioli –. Sulla base di questi fattori abbiamo preparato l’incontro durante la settimana. Volevamo confermare quanto fatto contro il Fiorentino e proseguire nell’ottenere risultati. La partita è stata ampiamente sotto controllo per tutti i 60 minuti, in cui abbiamo espresso un bel gioco e siamo stati sempre lucidi. Aggiungo anche un po’ di gioia personale per il ritorno al goal dopo diverso tempo”

Grazie a questo successo, la Juvenes Dogana resta saldamente al settimo posto, a un punto dal sesto, occupato dalla Virtus, con sei turni ancora da disputare e lo scontro diretto in programma alla quartultima giornata. “Il primo tempo è stato giocato benissimo – commenta Levani –. Anche se ci mancavano cinque giocatori, ho visto una squadra determinata, che ha messo in pratica le cose su cui lavoriamo in allenamento, proponendo belle giocate e non concedendo occasioni alla Libertas. Nel secondo, sbagliando, abbiamo cominciato a fare più azioni individuali che corali, ma negli ultimi 15 minuti abbiamo ripreso a giocare da squadra, creando anche qualche palla goal. Sono contento della prestazione: quando arrivi da una partita in cui hai sconfitto la squadra vista come imbattibile c’è sempre il pericolo di adagiarsi, invece i ragazzi hanno affrontato l’incontro in maniera matura. L’ho apprezzato. Sono anche felice del ritorno di Cavalli, che ci dà molta sicurezza quando è in campo”. Giovedì prossimo, la Juvenes Dogana sarà attesa dal Faetano, ultimo in classifica: una sfida da vincere, anche per provare ad approfittare dello scontro tra Virtus e Fiorentino, ma, secondo Levani, da prendere con estrema cautela. “Pur affrontando l’ultima, giocheremo su un campo piccolissimo, ad Acquaviva – spiega –. Sarà il giusto test per capire se i ragazzi abbiano davvero fatto quello scatto di maturità che ti porta ad affrontare tutte le partite come se fossero delle finali”.