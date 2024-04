San Marino. Juvenes Dogana Futsal, ecco la 7a meraviglia: battuta e agganciata La Fiorita

Il club di Serravalle si affianca al quinto posto ai gialloblù, attesi dal recupero contro il Fiorentino

La Juvenes Dogana raggiunge un’altra tappa del lungo, ma ormai quasi concluso, percorso verso i playoff del campionato di futsal, battendo La Fiorita nel 28° turno e agganciando i gialloblù al quinto posto, in attesa che il club di Montegiardino recuperi la sfida contro il Fiorentino, venerdì. Un successo di sacrificio e grinta per la squadra di Roberto Levani, che non era partita bene, subendo rapidamente la doppietta di Danny Gasperoni, ma a ridosso dell’intervallo ha dato il via a una rimonta vincente, guidata dalla doppietta di Simone Baldelli, uno dei due ex di turno, e completata dalla rete di William Cavalli. A due giornate dalla fine, sempre tenendo conto dell’asterisco che affianca in classifica il nome de La Fiorita, i due club sono appaiati al quinto posto con 52 punti ciascuna, frutto di 16 vittorie e 4 pareggi a testa, ma c’è una novità: oltre ad aver raggiunto la posizione più alta della propria stagione finora, lunedì sera la Juvenes Dogana ha ottenuto il vantaggio negli scontri diretti con i gialloblù, che le consentirebbe di essere davanti in caso di arrivo in parità.

“È la settima vittoria consecutiva, non posso che ringraziare i ragazzi, di nuovo – commenta Levani –. Tuttavia, pur sapendo che sarebbe stata una partita difficile, di sofferenza e sacrificio, abbiamo interpretato malissimo il primo tempo. Forse è colpa mia, magari non ho saputo dare l’imprinting giusto alla squadra, sta di fatto che ci è mancata un po’ di voglia di dimostrare il nostro valore. Nella ripresa ci siamo svegliati e siamo tornati a ciò che dobbiamo essere: la Juvenes Dogana non è una squadra solo di tecnica e di livello, ma anche di cuore. Nemmeno il secondo tempo è stato bellissimo, però siamo stati più concreti, abbiamo difeso meglio e abbiamo trovato un Baldelli in grande condizione mentale, che, devo dire, è stato ben accompagnato da Lorenzo Paesini. Entrambi sono arrivati da La Fiorita ed erano desiderosi di mostrare il proprio valore. Comunque, il primo tempo ci deve insegnare tante cose, soprattutto che non possiamo mai permetterci di abbassare la guardia. Stavolta siamo riusciti a rimontare, ma non sempre va nel verso giusto, perciò che ci serva per le prossime partite. L’unica nota dolente è l’infortunio di Nicolò Gianni, che è uscito zoppicando: spero non sia nulla di grave”.

Con il successo di lunedì, la Juvenes Dogana si è assicurata un posto tra le prime sei e un’ultima, piccola, speranza di poter competere fino in fondo per la quarta posizione: Murata e Tre Fiori distano cinque punti e sono attese dallo scontro diretto nel prossimo turno, con i gialloblù che prima dovranno anche recuperare la sfida con la Folgore. “La squadra sta vivendo un gran bel momento, non solo per i risultati, ma anche come gruppo, che si sta unendo sempre di più – commenta Baldelli –. Forse le vittorie sono dovute anche a questo. Riguardo alla gara di lunedì, sicuramente da parte mia era molto sentita: siamo partiti sottotono, ma con determinazione siamo riusciti a ribaltarla. Personalmente, sono molto contento per la doppietta e ringrazio la squadra. Ora, però, dovremo rimanere concentrati per le ultime due partite di campionato e cominciare già a pensare ai playoff, se vorremo toglierci qualche vera soddisfazione”.