San Marino. Juvenes Dogana Futsal, il nono trionfo di fila vale il quinto posto

Vince anche il Tre Fiori e la classifica resta invariata, ma c’è il record di punti: 58. Ora il Pennarossa

Nona vittoria di fila, la 18a in campionato, record di punti nel torneo ritoccato di 16 (58 totali, contro i 42 dell’anno scorso) e quinto posto centrato. Come ultimo turno di stagione regolare, la Juvenes Dogana non si sarebbe potuta aspettare di meglio, con un’ottima chiusura che certifica la crescita del club di Serravalle nella seconda parte di stagione, in linea con il lavoro impostato e annunciato da Roberto Levani a settembre. In virtù della contemporanea vittoria del Tre Fiori contro il Faetano, che così blinda la quarta posizione e l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff, il 4-0 inferto al Domagnano consegna ai biancorossoblù il turno preliminare contro il Pennarossa, già affrontato quattro volte in stagione, con tre successi e una sconfitta. Il confronto si giocherà in doppia sfida: andata lunedì 13 maggio, ritorno giovedì 16.

A regalare il successo alla Juvenes Dogana sono due doppiette, una di Alessandro Zonzini e l’altra di Simone Baldelli, entrambi autori di un goal per tempo: Zonzini al 9′ e al 49′, Baldelli al 23′ e al 61′. Nel mezzo, una grande fase difensiva, che ha permesso ai biancorossoblù di tenere la porta inviolata per la sesta volta in stagione. “La partita non è stata giocata benissimo, però i ragazzi sono stati bravi a convertire le occasioni create e a livello difensivo ho visto tanta grinta e determinazione – commenta Levani –. Mi è dispiaciuto vedere un po’ di cattiva gestione del possesso palla, cosa notata già contro il Pennarossa: questa settimana ci lavoreremo molto. Al di là di ciò, ai ragazzi non posso dire alcunché. Un filotto di nove vittorie significa aver fatto qualcosa di eccezionale, anche se, avendo imparato a conoscerli, devo dire che era nelle loro possibilità. Sono stati bravi perché ci stanno credendo e hanno creato un gruppo unito: questo fa la differenza. Non posso che ringraziare i miei giocatori, che ci stanno regalando bellissime soddisfazioni e forti emozioni, ed è questo l’importante dello sport. Adesso, però, comincia il tratto finale della salita, quello più duro, in cui sei stanco e devi raccogliere tutte le energie per raggiungere la vetta ormai in vista. Lunedì il Pennarossa andrà in campo per vincere e ce la metterà tutta: noi dovremo essere all’altezza e non sottovalutare l’impegno”.

Tra i migliori della sfida al Domagnano, come sottolineato dallo stesso Levani, c’è Federico Mularoni, giocatore rientrato la scorsa settimana da uno strappo muscolare e che l’allenatore considera fondamentale per andare avanti nei playoff. “Volevamo vincere per assicurarci la quinta posizione e siamo molto fieri di aver raggiunto questo risultato – commenta il laterale –. Si è vista soprattutto nel primo tempo la nostra voglia di indirizzare subito la partita e siamo stati cinici sotto porta con i pivot Zonzini e Baldelli, bravissimi a sfruttare i pochi spazi lasciati dal Domagnano. Nella ripresa abbiamo faticato un po’ nella costruzione del gioco, anche per merito degli avversari, però abbiamo saputo gestire la situazione e siamo riusciti a non concedere niente in difesa, sfruttando il loro posizionamento a cinque per segnare ancora, nel finale. Io sono rientrato la scorsa settimana da uno strappo che mi ha tenuto fuori quasi un mese, ma mi sono sentito subito in condizione e infatti il mister mi ha concesso un buon minutaggio: sono contento della mia prestazione. Questo mi dà fiducia, perché ci tenevo a essere pronto per i playoff per dare il mio contributo. La prossima settimana ci sarà l’andata del turno preliminare e siamo motivati e desiderosi di allungare il nostro percorso il più possibile, quindi scenderemo in campo agguerriti anche “in onore” di Nicolò Gianni, che purtroppo ha subito un grave infortunio e non potrà finire la stagione sul campo con noi”.

Juvenes Dogana