San Marino. Juvenes Dogana Futsal, kryptonite per le grandi: fermata anche La Fiorita

Finisce 3-3 il primo incontro del nuovo anno. Levani: “Pareggio che ci sta stretto”

Un buon risultato per inaugurare il 2024 e lanciare la corsa verso la seconda parte di stagione. La Juvenes Dogana Futsal pareggia per 3-3 contro La Fiorita, nella 13a giornata del Campionato sammarinese, recuperando nei minuti finali un incontro che l’aveva anche vista in vantaggio. “La sconfitta sarebbe stata una vera ingiustizia, ma anche il pareggio ci va un po’ stretto – commenta Roberto Levani, allenatore dei biancorossoblù –. È comunque un buon punto, frutto di una bella prestazione. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, difeso bene e tenuto alti i ritmi, anche se rimane il problema che non concretizziamo le numerose palle goal prodotte. Questo è un guaio, perché all’inizio abbiamo speso tante energie e, quando non segni, poi lo paghi. Nel secondo tempo, infatti, abbiamo avuto un calo di intensità e di concentrazione e siamo stati puniti da un’ottima squadra. Però devo dare atto ai ragazzi che non abbiano mai mollato, nonostante l’uno-due subito tra il 50′ e il 51′, che ci avrebbe potuto mandare ko. Ci abbiamo creduto fino alla fine e questo è un bel segnale”.

Ad aprire le marcature è stata La Fiorita, al 12′, con Danny Gasperoni, a cui ha risposto dopo soli tre minuti Alessandro Zonzini. Nel secondo tempo, la Juvenes Dogana completa la rimonta al 46′, con Simone Chezzi, ma al 51′ i gialloblù sono di nuovo davanti, grazie alle reti ravvicinate di Giacomo Bernardi e Jacopo Giuccioli. Il definitivo 3-3 arriva a due minuti dalla fine, con Gabriele Borasco. Si tratta del terzo pareggio su quattro incontri con le prime della classe, per la Juvenes Dogana, che in precedenza aveva fermato sul 2-2 la Folgore e sul 3-3 il Tre Fiori, perdendo solo con il Fiorentino “che, però, secondo me ha una marcia in più delle altre – afferma Levani –. Questo vuol dire che ce la possiamo giocare con tutte. Sono anche contento della prestazione dei nuovi acquisti, Lorenzo Paesini, universale, e Simone Baldelli, pivot, arrivati in prestito proprio da La Fiorita. Sono un po’ indietro con la preparazione atletica, ma ci hanno messo tanta voglia e hanno avuto un bell’approccio”.

Grazie a questo pareggio, il quarto del campionato, la Juvenes Dogana sale a 19 punti in classifica, con due incontri da giocare prima della fine del girone d’andata e del secondo turno di riposo della stagione, che per i biancorossoblù coinciderà con la 16a giornata. La prossima sfida sarà contro il Pennarossa, undicesimo, partita che Levani inserisce tra quelle “sempre difficili da disputare, dovendo affrontare una squadra a cui servono punti. Spero vivamente di avere la rosa al completo, per l’occasione: sarebbe la prima volta in tutto il campionato. Ora non dobbiamo più accontentarci delle prestazioni, da adesso in poi bisognerà guardare prima di tutto il punteggio, perché si entra nella fase calda della stagione. Dopo i primi mesi, che sono serviti per far acquisire certi concetti ai ragazzi e per farli crescere atleticamente, adesso bisognerà sempre mirare ai tre punti”.