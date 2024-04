San Marino. Juvenes Dogana Futsal, la quinta meraviglia prima della sosta: battuto il Tre Fiori

I biancorossoblù arrivano a cinque successi di fila e staccano la Virtus. Bologna: “Momento di fiducia collettiva”

Tre goal in 30 minuti e una fase difensiva impeccabile nella ripresa regalano alla Juvenes Dogana Futsal la quinta vittoria consecutiva e la quattordicesima, in complesso, del proprio campionato. Dopo il Fiorentino, i biancorossoblù abbattono un’altra big del torneo, il Tre Fiori terzo in classifica, superato per 3-1 grazie ai goal di William Cavalli, Alberto Bologna e Simone Chezzi, tra il 7′ e il 28′, inframmezzati solo dall’autorete di Lorenzo Paesini, al 15′, che aveva ridato agli avversari un pareggio temporaneo durato una manciata di giri d’orologio. Alla concretezza offensiva della prima frazione, la Juvenes Dogana ha poi associato gioco di squadra e di sacrificio nella seconda, concedendo poche occasioni ai gialloblù e completando il lavoro con un’altra grande prestazione di Elia Cecchetti.

“È stata una battaglia, ma sapevamo che sarebbe servito dare il 110 per cento e rimanere compatti per vincere – commenta Roberto Levani, allenatore della squadra di Serravalle –. Ho visto i ragazzi sacrificarsi gli uni per gli altri, quello è stato il nostro punto di forza. Vedo che stiamo crescendo tantissimo, sotto a quest’aspetto, e la sfida col Tre Fiori ci ha fatto fare un salto di qualità notevole per voglia, determinazione e unità di gruppo. Nel primo tempo siamo stati bravi sia in attacco, sia in difesa, mentre nella ripresa loro hanno spinto di più, usando molto il portiere di movimento, e ci hanno messo un po’ in difficoltà, ma senza creare tante occasioni. Avevamo preparato bene l’incontro, i ragazzi hanno risposto al meglio, e poi abbiamo la fortuna di avere uno dei tre migliori portieri del campionato. Sono molto soddisfatto della squadra e dell’unità che abbiamo, anche a livello di staff, perché se stiamo giocando così bene è merito anche del lavoro incredibile del preparatore atletico, Fernando Paccagnella, e del fisioterapista, Enrico Casali. Tuttavia, non dobbiamo accontentarci, ma continuare così, per migliorare ancora, e dopo la sosta spero di riavere il gruppo al completo, cosa che è successa solo una volta quest’anno”.

Il successo di giovedì proietta la Juvenes Dogana a 46 punti, a +4 sulla Virtus, settima in classifica, a -5 dal Murata, quinto, e a -6 da La Fiorita, quarta. Resta perciò ancora spazio per delle ulteriori ambizioni, nelle ultime quattro giornate, oltre a quella di difendere la sesta posizione da un possibile rientro della Virtus, che sarà proprio l’avversario dei biancorossoblù al rientro in campo tra due settimane, dopo la sosta. “È un momento positivo, l’intera squadra è in fiducia e c’è voglia di mettersi in gioco, dando tutto sul campo e aiutandoci a vicenda – commenta Bologna –. Contro il Tre Fiori siamo partiti bene già nel primo tempo, approcciando in maniera adeguata la partita, e non ci siamo fatti intimorire, proponendo il nostro gioco con trame efficaci. Nella ripresa abbiamo cercato di mantenere il controllo, non scoprendoci troppo ma anche provando a non farci schiacciare. Siamo riusciti a chiudere gli spazi e a respingere tutti i loro attacchi, grazie anche ad alcune belle parate di Elia”. Quella di giovedì è la terza rete in altrettante gare per Bologna, che sta trovando continuità sotto porta e spiega: “Sono molto contento di questo momento anche a livello personale. Mi sento in fiducia e quando entro do il 100 per cento cercando di incidere. Spero di continuare così”.