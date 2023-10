San Marino. Juvenes Dogana Futsal: subito una vittoria, nel festival del goal

Battuto 8-4 il Cailungo, ma Levani non è pienamente soddisfatto: “Dovremo giocare più da squadra”

Buono il risultato, da migliorare la prestazione. La Juvenes Dogana Futsal vince all’esordio nel Campionato sammarinese, battendo 8-4 il Cailungo. Subito in rete due dei volti nuovi rispetto alla scorsa stagione, Nicolò Gianni (doppietta) e William Cavalli, ne segna addirittura quattro Simone Chezzi. Tuttavia, i troppi goal concessi all’avversario e il gioco proposto non soddisfano Roberto Levani, all’esordio sulla panchina della Juvenes Dogana, che spiega: “Non abbiamo giocato come avrei voluto, cioè da squadra e senza frenesia, e questo mi dispiace. Serviranno più tranquillità e personalità, perché rispetto alle amichevoli abbiamo fatto dei passi indietro, vincendo la partita grazie a tre giocatori. Forse hanno influito la paura o la tensione: in allenamento analizzeremo cosa sia successo lunedì sera”.

A sbloccare l’incontro è il Cailungo, colpendo al primo minuto con Alexandro Burgagni. Invece di abbattersi per lo svantaggio arrivato a freddo, La Juvenes Dogana risponde dopo pochi secondi, con Chezzi, e già al 9′ è sul 3-1, grazie alla seconda rete del numero 8 e a quella di Gianni. Nella prima frazione c’è poi spazio per un altro goal a testa, ma è nei primi tre minuti della ripresa che i biancorossoblù scavano il solco, rendendolo incolmabile, ancora con Chezzi (altre due volte) e Gianni. Il Cailungo prova a riaprire l’incontro, portandosi a -3 con il secondo goal di Thomas Vitillo e un’autorete di Thomas Cecchetti, ma Cavalli, nel recupero, ristabilisce le distanze. “Ci sono anche note positive, perché alcuni ragazzi hanno fatto una bellissima partita, come Chezzi, Cavalli e Christian Mazza, ma ci sarà da lavorare ancora tanto: è così e lo sapevamo – commenta Levani –. Dovremo però fare in modo di migliorare il prima possibile, perché già lunedì, contro il Tre Penne, ci aspetta una partita che ci metterà fisicamente alla prova”.