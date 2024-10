San Marino. Juvenes Dogana, il sorriso torna in Coppa: 2-0 al Fiorentino, ora il Domagnano

Prime reti ufficiali della stagione per Merli e Paszynski, entrambe nel primo tempo. Sabato è già tempo di campionato con alcuni giocatori le cui condizioni sono da valutare

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 24 ottobre 2024 – Nella nebbia a Domagnano c’è una squadra che spera di aver ritrovato la luce in fondo al tunnel: è la Juvenes Dogana che ieri sera, 23 ottobre, si è imposta per 2-0 sul Fiorentino in Coppa Titano, già battuto per 1-0 all’andata. Una vittoria prestigiosa che porta i ragazzi allenati da Achille Fabbri ai quarti in cui l’avversario è davvero ostico: i campioni in carica de La Fiorita.

Nel primo tempo, nonostante un pressing asfissiante da parte del Fiorentino per cercare di recuperare il gol subìto all’andata, la Juvenes Dogana cerca di dimostrare di non meritare l’attuale situazione di classifica. Le primissime occasioni sono quelle del Fiorentino: al 6′ Belward viene anticipato da Valentini guadagnando un corner, al 9′ Mancini spara altissimo sugli sviluppi di un angolo, al 10′ Rodriguez fornire un pericoloso retropassaggio per Gentilini che deve difendersi dall’arrivo di Diop, infine un minuto dopo sempre il portiere della Juvenes blocca un cross nel mezzo indirizzato da Zoffoli. La Juvenes Dogana inizia la sua partita al 12′ quando Merli guadagna il primo calcio d’angolo per la sua squadra. Al 15′ una parata di Berardi salva su Simeoni e pochi secondi dopo arriva il gol del vantaggio: Merli passa la palla in area, la sfera gli torna indietro, tira una bomba e trova la prima rete stagionale. Simeoni è autore di un ottimo primo tempo e al 17′ è autore di una bella azione in velocità, in cui guadagna il calcio d’angolo. Chiaruzzi ha tra i piedi un’ottima palla per pareggiare al 20′ ma il salvataggio di Rodriguez è puntuale. Là davanti intanto la manovra di Ferrulli, Simeoni, Merli e Paszynski funziona a dovere: al 22′ azione incisiva che porta a guadagnare un angolo su tiro di testa, al 28′ Paszynski spara alto con il mancino, al 32′ Merli non riesce ad arrivare sulla bella palla lanciata da Simeoni. Intanto Gentilini effettua due parate su Bara, al 24′ e al 32′. Dopo che Diagne al 36′ la spara altissima da fuori, al 38′ il bellissimo gol di destro di prima intenzione di Paszynski chiude i giochi e porta il risultato aggregato con la partita di andata sul 3-0 Per gli uomini di Tarini, recentemente subentrato al dimissionario Acori, i margini per rimettere in pari questa partita si assottigliano. Al 39′ un tiro da fuori di Ferrulli viene parato da Berardi, un minuto dopo Diop e Valentini fanno a sportellate nell’area della JD ma il nazionale sammarinese riesce a evitare il tiro. Ultima occasione buona del Fiorentino nel primo tempo è quella di Gueye di testa su assist di Dolcini, ma la palla va alta. Al 42′ c’è tanta paura per Rodriguez che resta a terra dolorante, ma si rialza dopo qualche minuto. La prima frazione termina al secondo minuto di recupero quando, a seguito di un angolo per il Fiorentino, Simeoni e Paszynski orchestrano un contropiede che non va a buon fine.

Secondo tempo avaro di emozioni: il Fiorentino ha provato timidamente a rimettersi in carreggiata, la Juvenes Dogana ha gestito il vantaggio. El Ardoudi si rende pericoloso al 54′, poi hanno delle palle gol non concretizzate Costantini al 60′ e Chiaruzzi al 64′. Nella Juvenes è emergenza attacco: sia Paszynski che Ferrulli escono per infortunio nel giro di poco e anche Arradi, dopo, dovrà essere cambiato per problemi fisici. El Ardoudi non riesce a fare lo scherzetto a Gentilini su calcio di punizione diretto al 66′, al 68′ ci prova Diagne senza fortuna e al 75′ Omar Diop, che sembra voler accendere gli animi in campo, si becca il giallo e l’immediata sostituzione con Salemme, il quale al 79′ mette in area un pallone super interessante che nessuno intercetta. Il Fiorentino dà l’impressione di non potercela fare, tenta alcune fiammate con Belward ma non ottiene niente, mentre la Juvenes prova a costruire anche un po’ di gioco portando Merli a un bel colpo di testa all’86’ e Simeoni a tentare un contropiede negli ultimissimi secondi di gara.

«Questo è un successo fondamentale per il morale – sono le parole dell’allenatore della Juvenes Dogana, Achille Fabbri – una partita sulla falsa riga delle altre solo che oggi abbiamo concretizzato di più. C’è da dire che la squadra avversaria ha fatto molto turnover rispetto al campionato, il Fiorentino è un’ottima compagine. I nostri hanno comunque giocato con grinta, con voglia e spero che questo sia un inizio sapendo come in campionato sia tutta un’altra cosa».

Si guarda adesso al campionato: si gioca sabato 26 ottobre alle 15 a Montecchio e ci sono tante situazioni nello spogliatoio da valutare. «Ci aspetta il Domagnano e dobbiamo migliorare tanto – conclude il mister – ci sono cose da rivedere perché anche oggi abbiamo alternato cose buone a cose meno buone. L’aspetto dell’infermeria in particolar modo è da attenzionare. Abbiamo Michele Cevoli che si è fermato e siamo in attesa della diagnosi di recupero, Paszynski ha avuto stasera un affaticamento, Ferrulli ha preso una bella botta, lo stesso Sylla sta risolvendo i postumi di un infortunio e avevamo paura si potesse far male di nuovo. Ci sono varie situazioni da rivedere di qui a sabato, in più dobbiamo fare i conti con le due giornate di squalifica di Rodriguez che in Coppa ha giocato bene. Siamo un po’ contati ma spero che la vittoria di Coppa ci abbia dato morale, in quanto sull’aspetto della prestazione ai ragazzi non posso dire niente per quanto visto nelle ultime partite».

Soddisfazione infine per Davide Merli, autore del gol che ha portato i biancorossoblu in vantaggio. «Per fortuna mi sono sbloccato, da inizio anno ci provavo e non ci riuscivo – sono le sue parole post gara – ora contro il Domagnano dobbiamo invertire la rotta di queste sconfitte consecutive, cercando di fare quanto di meglio. Sulla Coppa invece sarà dura onestamente ai quarti contro La Fiorita, però dobbiamo giocare come sappiamo fare e mettercela tutta per provare a passare il turno di nuovo».

Il tabellino dell’incontro

Fiorentino – Juvenes Dogana 0-2

Fiorentino: Berardi, Bulli, Chiaruzzi, Bara, Terenzi (36′ Gueye), Diagne, Zoffoli (46′ Costantini), Dolcini (62′ Boubacar Diop), Mancini (46′ El Ardoudi), Omar Diop (75′ Salemme), Belward. A disposizione Benedettini, Abouzziane, Galeone, Bottoni. All. Tarini

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Pedini, Sylla (63′ Traglia), Ferrulli (56′ Arradi, 78′ Lisi), Tani, Paszynski (56′ Gatti), Valentini, Simeoni, Merli, Rodriguez. A disposizione Ronci, Battistini, Baldazzi, Omgba, Tumidei. All Fabbri

Arbitro: Vandi (guardalinee Cordani e Gallo, quarto uomo Balzano)

Reti: 15′ Merli, 38′ Paszynski

Ammoniti: Merli, Rodriguez (Juvenes Dogana), Omar Diop (Fiorentino)