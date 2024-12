San Marino. Juvenes Dogana, la sfida contro La Fiorita chiude il 2024. L’obiettivo è “provarci”. Il centrocampista Filippo Pasolini: “Nelle ultime partite contro squadre di blasone abbiamo dimostrato di essere avversari credibili”. Davide Merli: “Al lavoro per il giusto approccio fin dai primi minuti”

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 19 dicembre 2024 – Ultimo impegno ufficiale del 2024 per la Juvenes Dogana che sabato pomeriggio, 21 dicembre, alle ore 15 a Domagnano avrà il difficile compito di sfidare La Fiorita per la terza volta a distanza di circa un mese di tempo, considerato il doppio incrocio nei quarti di finale di Coppa Titano. I ragazzi di Achille Fabbri cercheranno di non demeritare di fronte al blasonato avversario della 14esima giornata di campionato sammarinese, nonostante ci siano ancora vari giocatori sulla via del recupero e alcuni che sanno già di saltare questa sfida. Chi sarà sicuramente presente è Filippo Pasolini, centrocampista della nazionale Under 21 di San Marino, che nelle ultime partite ha trovato un posto da titolare nello scacchiere di Fabbri, pronto a dare il proprio contributo anche nel prossimo impegno.

«Le vittorie contro Cailungo e Pennarossa ci hanno restituito una serenità che forse era venuta a mancare in alcune partite – spiega il giocatore, analizzando il periodo – poi il calendario ci ha messo di fronte due tra le squadre più forti che ci siano nel nostro contesto, ovvero La Fiorita in Coppa e il Cosmos in campionato. Sono state sfide dove comunque abbiamo dimostrato di essere avversari del tutto credibili nonostante le sconfitte».

Soprattutto l’ultima partita contro il Cosmos ha dimostrato come la Juvenes Dogana possa essere temibile anche quando i giochi sembrano fatti. «Il gol magari ci ha fatto cambiare approccio fino alla fine della partita – commenta Davide Merli, autore della rete che al 68’ ha riacceso le speranze dei biancorossoblu nel derby di domenica scorsa – va detto che comunque i nostri avversari sono apparsi un gradino sopra a noi in questo momento. Ci rendiamo conto di dover fare sicuramente di più e, come dice il Mister, iniziare con il giusto approccio dal primo minuto».

Adesso bisogna però guardare alla prossima sfida senza rimpianti ma con buoni propositi. «Giochiamo di nuovo contro La Fiorita e stavolta in palio ci sono i tre punti – prosegue Filippo Pasolini – servirà una partita intelligente, sapendo che il gap tecnico c’è e si sente. Vorrei vedere dalla mia squadra soprattutto una maggiore attenzione nei minuti iniziali sia del primo che del secondo tempo, soprattutto nelle palle inattive, consapevoli che comunque le insidie con squadre di questo livello sono sempre dietro l’angolo e non ci vengono concesse distrazioni né sbavature. La Fiorita sa difendere molto bene, ecco perché sta a noi non sprecare palloni e cercare di gestire al meglio la partita, senza frenesia. Novanta minuti sono lunghi e possiamo anche fare gol all’improvviso, con tre passaggi, come siamo stati in grado di fare contro il Cosmos».

«La Fiorita l’abbiamo già incontrata due volte in Coppa ottenendo due analoghi 2-0 per loro – conclude Davide Merli – sappiamo il valore della loro squadra e nonostante le due sconfitte non dobbiamo scoraggiarci e provare a fare punti».