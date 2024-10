San Marino. Juvenes Dogana pronta a rialzare la testa, contro la Folgore vietato sbagliare

L’attaccante Nicola Ferrulli: “Tanti gol sbagliati perché è mancata la giusta tranquillità, ma ci stiamo lavorando tutti assieme”. Cevoli squalificato, si gioca domenica 20 ottobre a Fiorentino

DOGANA (Serravalle, RSM) – giovedì 17 ottobre 2024 – Per la Juvenes Dogana è tempo di reagire. La formazione allenata da Achille Fabbri si prepara ad affrontare la Folgore domenica 20 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio di Fiorentino, per la sesta giornata del campionato sammarinese di calcio. Dopo un inizio altalenante, la squadra è determinata a ritrovare la vittoria e invertire il trend negativo delle ultime settimane.

La Juvenes Dogana, attualmente tredicesima in classifica con soli 2 punti in cinque partite, sta vivendo un momento delicato. Dopo un buon precampionato, la squadra ha faticato a trovare continuità nelle prestazioni e concretezza sotto porta, come dimostra la sconfitta per 3-0 subita contro il San Giovanni nell’ultima giornata. La mancanza di tranquillità, evidenziata dagli errori in area di rigore e dalle difficoltà nel reagire dopo essere andati in svantaggio, è stata un fattore decisivo. La partita contro il San Giovanni è stata segnata anche dall’espulsione di Cevoli, che ha costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica per gran parte del match.

Nicola Ferrulli, attaccante 19enne della Juvenes Dogana, arrivato nel mercato estivo dall’Altamura, ha parlato dell’attuale momento della squadra, ammettendo le difficoltà ma mostrando grande fiducia per il futuro: «Abbiamo fatto un ottimo precampionato e, eccetto la partita contro il San Giovanni, non abbiamo giocato male nelle prime giornate. Quello che ci è mancato è la tranquillità. In campo abbiamo corso e lottato, ma la tensione ci ha impedito di essere concreti, come dimostrano i tanti gol sbagliati».

Ferrulli ha evidenziato l’importanza di ritrovare la serenità e la capacità di essere più cinici: «Stiamo lavorando duramente per essere più tranquilli e concreti sotto porta – continua il centravanti pugliese – trovando soluzioni di gioco che si adattino meglio alle nostre caratteristiche. Una vittoria dopo la sosta ci darebbe l’entusiasmo necessario per affrontare le numerose partite che ci attendono nelle prossime settimane».

L’attaccante ha inoltre sottolineato il lavoro quotidiano svolto sotto la guida di Mister Achille Fabbri: «L’allenatore ci ripete di affrontare ogni partita come fosse una finale – conclude Ferrulli – siamo pronti a farlo anche contro la Folgore, una squadra forte che ha dimostrato il suo valore in classifica. Io e i miei compagni siamo carichi e convinti che raccoglieremo i frutti del nostro lavoro».

La Folgore, attualmente terza in classifica con 10 punti, si presenta come una delle squadre più solide del campionato, avendo vinto tre delle prime cinque partite. Reduci da una vittoria, i giallorossi arriveranno a Fiorentino con l’intento di consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica. Per la Juvenes Dogana sarà un banco di prova importante per testare le nuove soluzioni tattiche provate durante la sosta. Mister Achille Fabbri dovrà trovare soluzioni in difesa alternative all’assenza pesante di capitan Michele Cevoli che deve scontare la giornata di squalifica. Con lui assente anche Colonna, mentre Tani, che aveva sintomi influenzali, è rientrato nel gruppo e sarà convocabile per domenica. Nei giorni scorsi sono rientrati anche Valentini, Pasolini e Battistini, impegnati oltre allo squalificato Cevoli negli impegni delle nazionali sammarinesi.