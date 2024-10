San Marino. Juvenes Dogana pronta al riscatto contro il San Giovanni. Davide Merli ci crede

L’attaccante biancorossoblu, tra i giocatori più in forma di questo avvio di stagione, cerca riscatto dopo il rigore fallito contro il Murata: “Corriamo tanto ma palla al piede possiamo migliorare. La prossima sarà una partita dura contro un avversario giovane e motivato”

DOGANA (Serravalle, RSM) – giovedì 3 ottobre 2024. Dopo una sconfitta amara nella quarta giornata di campionato contro il Murata, la Juvenes Dogana torna in campo questo venerdì, 4 ottobre, alle ore 21:15, allo stadio “Ezio Conti” per affrontare il San Giovanni in una partita che si preannuncia decisiva per il cammino dei biancorossoblu. La squadra di Achille Fabbri, ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato dopo il successo nell’andata di Coppa Titano, ha mostrato segnali di miglioramento nelle ultime partite, ma è rimasta a corto di punti, rimanendo a quota due in classifica.

Il match contro il Murata ha evidenziato alcuni limiti della Juvenes Dogana, soprattutto in fase realizzativa, come ha sottolineato l’allenatore Fabbri a fine gara: «Ci è mancato quel pezzettino per fare il salto di qualità, come gestire meglio il risultato e chiudere le partite». La sconfitta per 1-0 è arrivata al termine di una gara equilibrata, decisa solo nel recupero da un gol di Texeira. Un’occasione sprecata per la Juvenes Dogana, soprattutto per l’errore dal dischetto di Davide Merli nel finale.

Proprio Merli, uno dei migliori in campo nonostante il rigore sbagliato, ha analizzato la partita contro il Murata e ha tracciato la rotta per la prossima sfida contro il San Giovanni. «Penso che ce la siamo giocata – sono le parole dell’attaccante 24enne – loro erano molto forti, palleggiavano bene, ma noi siamo stati lì tutti insieme e li abbiamo retti bene. Abbiamo corso tanto, ma dobbiamo fare di più con la palla al piede e in fase di finalizzazione».

La delusione per il rigore sbagliato pesa, ma Merli è determinato a riscattarsi già nella prossima gara: «Mi dispiace aver sbagliato il rigore sul finale e cercherò di farmi perdonare subito nella prossima partita – prosegue il giocatore – giocheremo per i tre punti a tutti i costi. È quello che ci manca, il gol e la vittoria. Stiamo lavorando bene, corriamo tanto, ma dobbiamo segnare e portare a casa il risultato».

La sfida di venerdì sera contro il San Giovanni non sarà affatto semplice. La squadra rossonera, reduce da una buona stagione lo scorso anno e oggi a quattro punti (frutto di un successo contro il Faetano e un pareggio alla prima di campionato contro i campioni in carica della Virtus), si presenta con una rosa giovane, ricca di talenti veloci e tecnici. Anche Merli riconosce la qualità dell’avversario: «L’anno scorso i giocatori del San Giovanni hanno fatto un ottimo campionato, hanno una squadra motivata e giocatori molto rapidi. Sanno tenere la scena praticamente tutti, sarà una partita dura».

Nonostante l’avversario ostico, la Juvenes Dogana è consapevole dell’importanza di questa partita. Dopo quattro giornate senza vittorie, il morale della squadra non è dei migliori, ma c’è la consapevolezza di avere le carte in regola per invertire la rotta. «Noi non siamo da meno – prosegue Merli – rispetto alle altre partite dovremo segnare e portare a casa il risultato in ogni modo». Sul fronte dello stato di salute della squadra, con il solo Colonna ai box Achille Fabbri dovrebbe avere ampia scelta di giocatori e soluzioni per cercare questo successo che darebbe morale anche in vista della nuova pausa del campionato, visto che tra meno di una settimana la Nazionale sammarinese tornerà di nuovo in campo per la sfida di Nations League di Gibilterra.