San Marino. Juvenes Dogana, quinta vittoria di fila e settimo posto ritrovato

Battuto 1-0 il Domagnano e scavalcata la Folgore. Amati: “Bene, ma dobbiamo chiudere prima le partite”

La Juvenes Dogana va, ancora una volta, la quinta di fila. Nel turno infrasettimanale del Campionato sammarinese, valido per la 17a giornata, i biancorossoblù centrano il successo numero otto, battendo il Domagnano per 1-0 e superando la Folgore (sconfitta dal Cosmos) in classifica. Un sorpasso che vuol dire settimo posto e ritorno nella zona d’accesso diretto ai playoff. A regalare i tre punti alla squadra di Serravalle è Francesco Stella, che segna la terza rete del proprio campionato al minuto 69, finalizzando una bella azione, confezionata tutta d’esterno: prima il tocco di destro in profondità di Gianmaria Borghini, dopo un recupero palla, a tagliare centrocampo e difesa dei giallorossi, poi quello di sinistro del numero 95, a scavalcare Lorenzo Batori in uscita bassa. “Siamo molto felici per la continuità di risultati che stiamo avendo – commenta Manuel Amati, allenatore della Juvenes Dogana –. La gara è stata complicata, avvalorando le impressioni della vigilia e le preoccupazioni di andare ad affrontare una squadra in salute come il Domagnano. Nel primo tempo non siamo riusciti a concretizzare la supremazia che abbiamo avuto per 40 minuti, se non con un paio di colpi di testa di Stella e di Borghini e un altro tiro dello stesso Stella. Forse avremmo dovuto fare più pressione negli ultimi metri ed essere più precisi su qualche cross”.

Nella ripresa, la sfida si è trasformata in una battaglia, come spesso accaduto negli ultimi incontri, da cui, però, la squadra di Serravalle è uscita nuovamente vincitrice, grazie al goal segnato a metà tempo. “Credo che il successo sia meritato – dice Amati –. Anche perché, di fatto, Fabio Gentilini non ha dovuto fare alcuna parata. L’unica cosa che ci dispiace, ma che è anche un dato interessante da leggere, è che le ultime cinque gare, tolto il 3-1 col Faetano, le abbiamo vinte tutte di misura: da una parte ci fa piacere essere sempre in partita, combattere fino alla fine e reggere la pressione, dall’altra, però, per crescere ancora dovremo provare a chiudere prima le partite e soffrire meno nel finale. Quando sono così tirate, ogni episodio ti può punire, anche se il risultato fino a quel momento era dalla tua, magari pure con merito. Comunque va bene così, siamo contenti di questi 15 punti ottenuti nelle ultime cinque giornate”.

Ora, la Juvenes Dogana aspetterà fino a domenica prima di tornare in campo, un incrocio di calendario che le permetterà in qualche modo di allenarsi comunque, nonostante i turni di campionato ravvicinati. Preparazione che servirà tutta, visto il doppio impegno di fuoco che si prospetta: prima arriverà la Virtus, poi La Fiorita, le due squadre in testa al campionato. “Saranno sfide molto toste – commenta Amati –. Dovremo usare la settimana per recuperare un po’ di forze, ritrovare alcuni giocatori e vedere se sia il caso di fare qualche rotazione, perché in questo momento c’è bisogno di tutti, ognuno è importante. Arrivano due giornate molto impegnative e la prossima pausa del campionato è parecchio lontana”.