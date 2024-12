San Marino. Juvenes Dogana, secondo tempo top con il Pennarossa: vittoria per 2-0

La squadra di Serravalle mette la freccia in classifica ai danni di quella di Chiesanuova: Paszynski e Traglia autori dei gol della vittoria. Mercoledì “mission impossible” in Coppa Titano contro La Fiorita

SERRAVALLE (RSM) – lunedì 9 dicembre 2024 – L’Immacolata Concezione segna l’inizio delle feste di Natale e in casa Juvenes Dogana l’8 dicembre rappresenta l’avvio di una nuova stagione tutta da riscrivere: Ieri infatti è arrivato il secondo successo consecutivo per gli uomini di Achille Fabbri che, battendo per 2-0 il Pennarossa nel freddo e umido pomeriggio di Montecchio, scavalcano i biancorossi di Chiesanuova balzando a quota nove punti nella classifica del campionato sammarinese.

La partita inizia con una lunga fase di studio dove nessuna delle due squadre prevale: all’8′ il primo corner della partita è della Juvenes Dogana che però sugli sviluppi rischia clamorosamente di farsi del male da sola. I ragazzi di Fabbri perdono palla e permettono a Jabi di lanciarsi a rete: nonostante superi tutti i difensori e persino Gentilini, sbaglia il tiro a lato della porta. Ancora Jabi si rende pericoloso all’11’, ben lanciato dai compagni, con Gentilini che salva con i piedi. Inizia una serie di calci di punizione da posizione insidiosa concessi al Pennarossa: al 12′ la palla scorre rasoterra, al 13′ Gentilini si fa trovare pronto su un tiro particolarmente velenoso, infine al 16′ il tiro da fermo rimbalza sulla barriera della Juvenes Dogana. Il Pennarossa prende forza e ci crede: al 17′ Famiglietti da fuori impegna Gentilini e a seguire Martini tenta senza esiti il tiro dalla distanza. Al 19′ ancora occasione per Martini, imbeccato su punizione, con Gentilini che la blocca facile.

Al 21′ la Juvenes prova a cambiare le cose: Mazzavillani crossa dalla sinistra, la palla sfila in area, viene recuperata e l’azione termina con un tiro di Baldazzi da fuori che sfila alto. Al 27′ ci prova Arradi ma Barbieri para, un minuto cambio di fronte con una doppia occasione di Martini, in cui prima Gentilini respinge e poi blocca. Al 32′ la conclusione di Isaraj del Pennarossa è da dimenticare, come anche la non prontezza di Paszynski sotto porta al 35′ servito da un cross di Arradi. Il primo tempo finisce con un minuto di recupero con Arradi che in tuffo non devia a rete il cross lungo di Pedini.

Nel secondo tempo Achille Fabbri carica i suoi ragazzi che rientrano in campo con il turbo: al 46′ Arradi perde una grande occasione per segnare su assist di Mazzavillani, al 49′ Baldazzi si mangia il vantaggio e pochi secondi dopo Rodriguez calcia alto fuori. Tutto questo fa da preludio al vantaggio della Juvenes Dogana, che arriva al 53′. Arradi dalla destra appoggia a Pedini, il cui cross attiva il colpo testa di Valentini, parato da Barbieri, e ribattuto a rete da Paszynski. Al 57′ Merli calcia una punizione e Cevoli tuffandosi sfiora la rete, anche se nell’azione viene comunque ravvisata una posizione di off-side.

La reazione del Pennarossa al gol non è incisiva: da segnalare la punizione al 58′ di Cobo, che sfila fuori, e un contropiede insidioso al 66′ dove però i giocatori non si intendono a dovere. Dopo un tiro di Mazzavillani al 70′ deviato in corner, al 71′ arriva la rete del definitivo 2-0: Merli la serve di prima per Omgba, un difensore del Pennarossa stoppa ma libera male, questo favorisce Traglia che approfittando del portiere fuori dai pali piazza il pallonetto oltre i due pali.

I tentativi del Pennarossa non sono ancora sufficienti a cambiare il risultato: al 79′ Martini mira al primo palo ma guadagna solo un corner, all’84’ Gentilini respinge con i pugni la conclusione di Isaraj e all’87’ il portiere della Juvenes Dogana intercetta il tiro di punizione di sinistro di Fadel. La Juvenes Dogana, da par suo, ha un buon contropiede del neoentrato Pasolini, che non porta in fondo commettendo fallo, e con una grande opportunità per la terza rete all’89’. Nello specifico, uno scambio tra Sylla e Omgba fa girare la palla all’indietro per Valentini che calcia impegnando in tuffo Barbieri. Poco dopo il difensore della nazionale sammarinese ci prova di nuovo ma la spedisce fuori. La partita si chiude con l’espulsione di Isaraj in pieno recupero dopo uno scontro con Pedini e qualche animo acceso di troppo.

«Una vittoria che i ragazzi meritavano – commenta Achille Fabbri, allenatore della Juvenes Dogana – queste due ottime partite ci hanno permesso di sbloccarci. Oggi avevamo chiesto un ulteriore sforzo ripagato con una prestazione positiva, in cui ci hanno messo il cuore. Abbiamo avuto tante persone vicino nel momento di difficoltà e questo successo ripaga anche loro. La prestazione contro il Pennarossa è sulla falsariga di altre, solo che stavolta siamo stati maggiormente fortunati. Onore agli avversari, ben allenati da un coach molto bravo, organizzati, capaci di metterci in difficoltà. Abbiamo avuto la buona sorte di sbloccarla, portando a casa un risultato molto importante».

Adesso arriva il ritorno dei quarti di finale di Coppa Titano: mercoledì prossimo, 11 dicembre, si parte da un 2-0 a favore dei campioni in carica de la Fiorita. «È una partita quasi impossibile – dice Fabbri a riguardo – però sono convinto di poter dare battaglia e trovare qualche soluzione diversa, cercando di ripetere la prestazione dell’andata comunque positiva».

«Queste due vittorie di fila ci danno molta carica – sono le parole post gara del capitano Michele Cevoli – non meritavamo i punti incamerati fino a due partite fa, la speranza adesso è avviare un percorso dimostrandolo già nella prossima partita di campionato contro il Cosmos. La finalizzazione era quanto ci era mancato nelle partite precedenti, in difesa abbiamo sempre fatto dei grandi numeri e adesso concretizzare sotto porta ci ha portato a fare sei punti di fila. In Coppa giocare contro una delle migliori e rimontare due reti sarà difficilissimo, ma metteremo il massimo impegno per provare a passare il turno».

Il tabellino dell’incontro

Pennarossa – Juvenes Dogana 0-2

Pennarossa: Barbieri, Fadel, Martini, Sehail, Gega, Cobo (78′ Fabbri M.), Azzurro, Isaraj, Carrozzo (73′ Michelotti), Famiglietti, Jabi. A disposizione Troffei, Montalti, Nanni. All. Dolci

Juvenes Dogana: Gentilini, Pedini, Mazzavillani, Cevoli, Rodriguez, Baldazzi, Valentini, Traglia (74′ Sylla), Arradi (66′ Pasolini), Paszynski (66′ Omgba), Merli (87′ Lisi). A disposizione Ronci, Tani, Gatti, Tumidei. All. Fabbri

Arbitro: Zani (guardalinee Zaghini e Lerza, quarto uomo Andruccioli)

Reti: 53′ Paszynski, 71′ Traglia

Ammoniti: Sehail, Gega (Pennarossa); Pedini, Merli (Juvenes Dogana)

Espulso: 90’+1 Isaraj (Pennarossa)

