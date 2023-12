SAN MARINO. Juvenes Dogana, tante occasioni ma nessun goal: vince la Libertas. I biancorossoblù faticano a segnare, i granata sono cinici. Amati: “Siamo arrabbiati e delusi”

Un’altra partita con tanti presupposti creati, ma senza riuscire a trasformarli in goal. La Juvenes Dogana cade contro la Libertas, nel 12° turno del Campionato sammarinese, condannata per la seconda volta di fila dal minuto 75 di gara: a segnare, per i granata, è Thomas Sapori, che decide l’incontro. “Abbiamo perso una partita incredibile – commenta Manuel Amati, allenatore dei biancorossoblù –, ma, se non concretizzi le occasioni da rete che crei, nel calcio ci sta di essere poi puniti e oggi è successo. Siamo arrabbiati, siamo anche delusi, è una sensazione che nello spogliatoio si respira. Ora pure la classifica comincia a darci delle urgenze e nelle ultime due partite, anche se è vero che avremmo meritato di conquistare punti in entrambe, la palla non l’abbiamo mai messa dentro. Non possiamo pensare di fare risultato se non aumentiamo la nostra qualità, la lucidità delle scelte e la ferocia in area di rigore”.

Con questo successo, la Libertas supera proprio la Juvenes Dogana in classifica, anche se il gruppo che va dal settimo posto (l’ultimo utile per l’accesso diretto ai playoff) e il quattordicesimo è molto compatto e la lotta per la postseason è accesissima e apertissima. Tuttavia, Amati evidenza come “ogni presupposto che creiamo, ora, viene vanificato dalle scelte di gioco o dalla qualità di esecuzione. Evidentemente, dobbiamo cominciare a valutare se questi giocatori ce ne diano, di qualità, o se ci sia bisogno di cercare qualcos’altro in sede di mercato”.