San Marino. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino firma un Memorandum d’intesa con l’autorità per i servizi finanziari di Andorra (Andorran Financial Authority – Afa)

Si comunica che il 4 gennaio 2024, la Banca centrale della Repubblica di San Marino e l’Autorità finanziaria di Andorra hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU). Questo accordo stabilisce una vasta area di cooperazione bilaterale tra le due autorità di vigilanza per lo svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni.

L’accordo comprende tutti i servizi finanziari e fornisce una solida base per lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca nella vigilanza e regolamentazione delle attività bancarie, finanziarie e assicurative. Inoltre, il MoU favorirà una collaborazione efficace e la condivisione delle competenze in vista dell’adozione e dell’implementazione delle normative comunitarie sui servizi finanziari, in previsione dell’imminente Accordo di associazione tra San Marino, Andorra e l’Unione Europea.

Il documento è stato firmato dal Dott. David Cerqueda, Direttore Generale dell’Autorità finanziaria di Andorra, e dal Dott. Andrea Vivoli, Direttore Generale della Banca centrale della Repubblica di San Marino. Il Direttore Vivoli ha accolto con entusiasmo la firma del MoU, affermando: “Questo Memorandum d’Intesa con l’Autorità finanziaria di Andorra riflette la nostra visione condivisa per un settore finanziario solido e ben regolamentato.

Attraverso questo accordo, intendiamo promuovere una cultura di collaborazione, scambio di informazioni e miglioramento continuo della vigilanza. Insieme, affronteremo le complesse sfide derivanti dall’Accordo di associazione con l’Unione Europea e sfrutteremo le opportunità per beneficiare entrambe delle nostre economie”. Il Dott. Cerqueda ha dichiarato: “Il Memorandum d’Intesa tra l’Autorità finanziaria di Andorra e la Banca centrale della Repubblica di San Marino conferma l’omologazione internazionale dei nostri sistemi finanziari rispettivi e sarà uno strumento estremamente utile per l’implementazione e l’applicazione delle norme dell’Unione Europea, oltre agli atti giuridici già in vigore in base alla Convenzione Monetaria”.