San Marino. La Casa Editrice Imago dona al Commissariato Expo una  riproduzione del manoscritto ‘Vita Sancti Marini’ che sarà esposta presso il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka

San Marino, 29 ottobre 2024 – Si è svolta questa mattina la cerimonia di donazione da parte della casa editrice Imago La Nobiltà del Facsimile – nella persona del suo Direttore Generale Barbara Bertoni – al Commissariato Expo, nella persona del Commissario Generale Filippo Francini, di una copia del volume ‘Vita Sancti Marini’, il più antico manoscritto ritrovato sulla vita di San Marino che narra l’itinerario materiale e spirituale che ha condotto il tagliapietre Marino, a fine del III – inizi del IV sec. d.C., dall’isola della costa dalmata Arbe – oggi Raab in Croazia – sulle coste dell’alto Adriatico nella penisola italiana, presso la città romana di Ariminum (Rimini), per poi insediarsi sul Monte Titano, oggi San Marino.

L’opera – a tiratura limitata – la cui copia originale è conservata presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, sarà esposta all’interno dello spazio espositivo della Repubblica di San Marino all’Expo giapponese dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

Imago è l’editore italiano specializzato nella restituzione moderna del grande e antico patrimonio librario manoscritto, un’eccellenza nella riproduzione in facsimile dei più sontuosi codici del passato, con l’impiego sapiente ed esclusivo dell’alchimia tra l’antica arte della miniatura e la più moderna tecnologia. Si definiscono una “bottega rinascimentale”, curano al proprio interno tutto il processo produttivo, unendo l’alta tecnologia alle lavorazioni artigianali, dalla digitalizzazione del manoscritto fino alla rilegatura a mano.

La loro mission è quella di diventare il riferimento mondiale nella riproduzione facsimilare e nella divulgazione e tutela del patrimonio librario manoscritto, attraverso la riproduzione in facsimile dei preziosi codici miniati, conservati nei caveau delle più prestigiose biblioteche del mondo per

permettere a collezionisti, studiosi ed istituzioni di poter possedere le riproduzioni a tiratura limitata di facsimili di antichi manoscritti che, altrimenti, non potrebbero essere nemmeno visionati, sfogliati o acquistati.

‘L’iniziativa si colloca tra quelle a sostegno della candidatura per l’iscrizione del progetto al Registro Unesco Memory of the World, depositata il 30 novembre dell’anno scorso e ora al vaglio della commissione generale Unesco di Parigi’, ha dichiarato il Commissario Francini. ‘La Repubblica di San Marino accede per la prima volta a questo programma UNESCO proprio grazie al manoscritto e siamo convinti che esporlo ai molti visitatori attesi a quello che sarà l’evento più importante del 2025, aggiunga ulteriore valore alla loro esperienza e alla nostra partecipazione. Siamo profondamente grati a Imago per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione che ha deciso di riservare al progetto San Marino Expo 2025 Osaka’.

‘Mi sento onorata e grata di aver avuto il compito di riprodurre in una copia fedele all’originale la più antica testimonianza della storia dello Stato di San Marino e di contribuire al progetto di valorizzazione del patrimonio storico del vostro Paese anche in Giappone il prossimo anno in occasione dell’Esposizione Universale di Osaka’, ha detto Barbara Bertoni.