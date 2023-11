San Marino. LA COLLABORAZIONE TRA FSGC E SCUOLA SUPERIORE DI SAN MARINO COMPIE DIECI ANNI

Era il 6 marzo 2013 quando il progetto di stage curriculare per studenti del Liceo Linguistico di San Marino in ambito calcistico internazionale ha visto la luce. Nell’occasione, il Gruppo 6 del Preliminary Round di UEFA Region’s Cup ospitato a San Marino e coinvolgente tre rappresentative regionali tutte provenienti dal Regno Unito. Quantomeno geograficamente, dal momento che – oltre ai nordirlandesi dell’Eastern Region ed agli inglesi del Jersey – anche gli irlandesi del Leinster & Munster parteciparono al raggruppamento sviluppato tra stadio di Montecchio e San Marino Stadium.

Dieci anni più tardi, il legame tra Scuola Secondaria Superiore e Federcalcio di San Marino è ancora più saldo, radicato e fattivamente formativo per gli studenti aderenti al progetto. Giovani sammarinesi da poco maggiorenni, maturandi o frequentanti il quarto anno di Liceo Linguistico, sono da tempo coinvolti nelle attività internazionali cui la FSGC prende parte – tanto sul territorio sammarinese, quanto all’estero.

Tutti i crismi di un vero e proprio stage lavorativo sono peraltro rispettati, compresa una scheda di valutazione stilata dal corpo docente e compilata dai responsabili di settore della Federcalcio di San Marino a seguito della maturata esperienza in ambito professionale. Innumerevoli le attività alle quali gli studenti partecipano in prima persona, che abbracciano gli ambiti organizzativi delle competizioni (supporto al venue team, affiancamento al Support Liaison Officer, Welcoming & Hospitality, relazioni col pubblico straniero in postazioni di Lost & Found o Merchandising, Team Liaison Officer delle formazioni straniere, traduzioni in lingua a favore di dirigenti e ospiti stranieri, etc.) quanto quelli legati al mondo della comunicazione (assistenza alle attività di conferenza stampa, traduzione di interviste e testi in lingua inglese, gestione dei rapporti con i media stranieri, etc.).

Un’esperienza a 360° che talvolta regala anche opportunità più uniche che rare (qual è stata ad esempio quella di conoscere di persona il Presidente della FIFA Gianni Infantino, come avvenuto alla Puskas Arena di Budapest nel novembre 2021), ma che in prima battuta deve e vuole rivolgersi alla crescita formativa e professionale di giovani sammarinesi prossimi ad affrontare un percorso accademico o – perché no – ad inserirsi nel mercato del lavoro.

In tal senso è innegabile come gli stretti legami avviati tramite questo stage formativo, fortemente voluto dalla Scuola Secondaria Superiore quanto dalla Federcalcio di San Marino, siano evoluto per alcuni di questi studenti in una vera e propria collaborazione continuativa. Tanti di loro sono infatti rimasti ben volentieri nell’orbita del calcio sammarinese, svolgendo il ruolo di Team Liaison Officer, Delegate Liaison Officer ed assistenti operativi dell’area organizzativa. Proprio dal seme della UEFA Regions’ Cup del 2013 è nata una collaborazione, maturata negli anni in un contratto a tempo pieno, per uno di quei giovani studenti cui oggi è demandata la responsabilità di un ruolo centrale e delicatissimo – tra i tanti di competenza – qual è quello del Security Officer.

Non una mera esperienza di breve durata, insomma, per i giovanissimi studenti del Liceo Linguistico, ma anche vera e propria occasione di crescita – nonché, auspicabilmente, di impiego – che intende offrire loro una panoramica completa nell’ambito dei grandi eventi calcistici ed in generale sportivi, nei quali in futuro potrebbero pensare di investire la propria carriera professionale.

