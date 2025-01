San Marino. La danza in scena. Una per tutte: Elisabetta Sirani. Domenica 2 febbraio, alle ore 21.00, Teatro Concordia

Domenica 2 febbraio, alle ore 21.00, il Teatro Concordia ospita il primo appuntamento con la danza contemporanea: Una per tutte: Elisabetta Sirani, a cura della compagnia Il Tempo Favorevole.

Lo spettacolo mette al centro le donne, in particolar modo la pittrice bolognese Elisabetta Sirani (1638-1665), un esempio luminoso di amore per sé stessa e di lotta per i diritti, in un secolo in cui le donne erano subordinate agli uomini della famiglia. Sirani, artista straordinaria, riuscì ad affermarsi come pittrice indipendente. Nonostante la sua morte prematura, avvenuta a soli 27 anni, ci ha lasciato una considerevole quantità di dipinti dal forte significato simbolico, tra sacro e profano, e di qualità tali da superare persino quelle del padre, consacrandola come l’artista bolognese più stimata della metà del Seicento. Una delle sue opere è custodita presso il Museo di Stato di San Marino, creando così un ulteriore legame simbolico con il territorio che ospita questo evento culturale.

È a partire da una delle sue opere “Porzia che si ferisce alla coscia” che esprime il carattere e la forza morale di questa artista che lo spettacolo si declina attraverso un linguaggio che unisce danza contemporanea, teatro fisico e arti visive. Un viaggio nell’arte, nella storia e nella difesa dei diritti delle donne, per celebrare l’autonomia e la resilienza femminile.

Lo spettacolo è una produzione degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, in collaborazione con Cast Oro Teatro di Rimini, Il Teatrino di Domenico Ciaramitaro di Palermo e con il sostegno di Rompi il Silenzio di Rimini.

In scena Veronika Aguglia, Marinella Freschi, Barbara Martinini;

sound editing di Marinella Freschi; luci di Massimo Fabbri.

Con la conduzione e la regia di Barbara Martinini.

Con i testi di Massimo Pulini e Stefano Antonio Marchesi.

Foto di scena di Roberto Baroncini.

L’evento si inserisce nell’ambito di E’ BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea, sostenuto da ATER Fondazione insieme a 10 soggetti aderenti, con l’obiettivo di costituire una rete per la valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure presso la biglietteria del Teatro Concordia, aperta quattro ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Il prezzo del biglietto è di €10,00, per i tesserati E’ BAL €5,00. Per chi fosse interessato, sarà possibile sottoscrivere la tessera direttamente presso la biglietteria