San Marino. La delegazione a San Marino del Fondo Monetario Internazionale in udienza dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini

Il Capo Missione Borja Gracia e i suoi colleghi sono stati introdotti alle Loro Eccellenze dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti che ha rivolto loro i ringraziamenti, suoi e dell’intero Congresso di Stato, per l’attività svolta in questi giorni di permanenza nel nostro Paese e per le direttive che saranno contenute nella relazione conclusiva e nel successivo rapporto finale.