San Marino. La delegazione del CONS a Parigi con i Capitani Reggenti. Domani Giorgia Cesarini in campo

PARIGI (24 luglio 2024) – Gli atleti Alessandra Gasparelli (atletica leggera 100 metri piani), Loris Bianchi (nuoto 400 metri stile libero) e Myles Amine Mularoni (lotta categoria -86 kg) hanno raggiunto oggi (mercoledì 24 luglio) in tarda mattinata Parigi per cominciare l’avventura ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Sul volo diretto da Bologna all’aeroporto Charles de Gaulle c’erano anche il presidente del CONS, Gian Primo Giardi, e il segretario generale Eros Bologna con lo staff tecnico e i fisioterapisti. Ad accoglierli il capo missione Christian Forcellini e il vice Anna Lisa Ciavatta, che li hanno accompagnati al Villaggio Olimpico, dove hanno già trovato posto Alessandra Perilli (tiro a volo) e Giorgia Cesarini (tiro con l’arco ricurvo) che completano la squadra sammarinese in questa edizione 2024 delle Olimpiadi estive. Sono nella capitale francese, raggiunta con la delegazione, i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, che sono attesi da impegni istituzionali in agenda e dalla cena istituzionale con la delegazione del CONS fissata per sabato prossimo 27 luglio a Paris Seine – Port de Bercy. Il calendario delle gare prevede subito il primo impegno, domani (giovedì 25 luglio) quando alle ore 9:30 Giorgia Cesarini scenderà in campo a Les Invalides per affrontare la sfida che deciderà gli abbinamenti in vista dell’eliminazione diretta in programma il 30 luglio.