San Marino. La Democrazia Cristiana e’ in forte difficoltà .. ma nessuno lo dice” … di Tancredi Falconeri

Elezioni, “lo scenario più probabile entro la prima metà di giugno”.

Così il segretario Beccari, nella conferenza stampa di fine anno. E’ c’è da credergli infatti Giancarlo Venturini sta già dicendo a tutti che si voterà il 26 Maggio 2024 successivamente alla firma e ratifica dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

La Dc ostenta sicurezza, decide addirittura la data delle elezioni, ma siamo sicuri che stia così bene il Partitone di Via delle Scalette?

Molto dipenderà dall’area riformista e se riuscirà a seguire quello che Libera sta portando avanti con l’avvicinamento dei socialisti e magari di altri soggetti dell’area di centro e della sinistra.

Tanto altro, invece, sarà determinato dal giudizio degli elettori sull’attività degli ultimi 4 della Dc che al Governo non ha certo brillato.

Debito estero con interessi al 6,5% che lo rendono insostenibile per il Paese specie se viene utilizzato, come fatto in questi anni, per pagare il clientelismo e la spesa corrente. Debito fatto e voluto dalla Dc e dai suoi esponenti di Governo.

L’Europa e il relativo Accordo non sono visti bene dalla popolazione soprattutto per l’incertezza sui contenuti e sulla prospettiva futura.

Accordo UE firmato dalla Dc.

Per non parlare del DISASTRO BOLLETTE.

L’anno scorso il ritiro della fatturazione e i dubbi sulla gestione dell’azienda, quest’anno l’idea di permettere ai sammarinesi una scelta fra la sicurezza di una tariffa fissa e la, momentanea, convenienza di quella indicizzata, si è rivelato l’ennesimo autogol dell’Azienda dei Servizi, che poi va a impattare anche sull’immagine della Segreteria di Stato di Teodoro Lonfernini e quindi della Democrazia Cristiana.

Infine la figuraccia consigliare di Venturini e Mussoni sull’emendamento Dc-Libera sulla commissione mista UE che ha visto, nell’ultimo consiglio, il voto contrario all’emendamento di tutto il gruppo Dc ad esclusione del capogruppo e del segretario del Partito che si sono astenuti.

Emendamento, che ha fatto tanto discutere, e che era stato fortemente voluto da loro due e dal Segretario agli Esteri Beccari.

Se questi sono i risultati che la Dc presenterà ai propri elettori, credo che la campagna elettorale ci potrà regalare sorprese nemmeno troppo inaspettate.

Tancredi Falconeri