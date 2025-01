San Marino. La dichiarazione del Sds Pedini Amati dopo l’incontro richiesto, ed avuto, da Repubblica Futura con i Reggenti

”Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati risponde al Gruppo Consigliare di Repubblica Futura, ringraziandoli per essere sempre nei loro pensieri. Si comprende perfettamente come il livore e forse l’imbarazzo delle vicende giudiziarie che riguardano la legislatura finita nel 2019, quando RF era al Governo, specificatamente il mondo Cis e Banca Centrale conduzione Savorelli, porti lo stesso partito a volere sviare su questioni del tutto marginali e false. È difficile credere ad un partito come Repubblica Futura che da sempre vorrebbe dare lezioni a tutti comportandosi esattamente all’opposto di quanto vorrebbero insegnare agli altri. Questo è uno dei casi, RF presenta interpellanze e interrogazioni, a loro dire sul nemico numero uno del paese,, dimenticano ovviamente all’epoca del loro governo siti completamente falsi, come ad esempio ” titan post e san marino stampa” e su cui nessuno MAI ha preso provvedimenti e poi vorrebbero anche le risposte alle interpellanze non con la verità, ma con una verità, la loro. Non ci sono più verità, ma solo una. Ovviamente il Segretario Pedini Amati si confronterà con le LL Eccellenze per spiegare serenamente non un punto di vista, ma semplicemente come stanno le cose su queste tematiche.