San Marino. La fame d’aria, l’ansia e gli attacchi di panico: ne parla il Dr. Antonio Luce. Venerdì 8 Novembre 2024, ore 21, Centro Sociale di Dogana

Venerdì 8 Novembre 2024 ore 21 Centro Sociale di Dogana – Piazza Tini n.7 – RSM

La fame d’aria è il primo sintomo che se non ben curato si potrebbe trasformare in ansia o attacco di panico

Secondo il Dr. Luce, esistono diversi campanelli d’allarme psicologici che spesso le persone tendono a sottovalutare. Tuttavia, ignorarli può portare all’insorgere dell’ansia, che se non trattata correttamente può degenerare in veri e propri attacchi di panico.

Uno dei segnali più comuni è la difficoltà a chiudersi a chiave in bagno nei luoghi pubblici, sintomo legato alla claustrofobia. Un altro è la sensazione di mancanza d’aria in spazi chiusi, affollati, nelle gallerie stradali, sui ponti, nelle alture o in ascensore. Trovare difficile respirare in situazioni dove le altre persone non hanno problemi è un chiaro segno di ansia. Spesso si tende a minimizzare questi sintomi, pensando che passeranno da soli, ma nella maggior parte dei casi si trasformano in episodi di ansia o di panico.