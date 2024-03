San Marino. La Fiorita, c’è l’Academy prima della sosta. Capitan Rinaldi: “Servirà un’altra prova di carattere”

Ultima sfida prima di rifiatare per La Fiorita, reduce da un calendario intenso nelle ultime settimane. Domani pomeriggio, a Fiorentino, i gialloblù affronteranno la San Marino Academy con l’obiettivo scontato di dare continuità alla vittoria di mercoledì sera e provare l’aggancio alla Virtus.

Nel turno infrasettimanale gli uomini di Manfredini si sono imposti per 2-0 sul Fiorentino. A segno, per il secondo mercoledì consecutivo, capitan Rinaldi, autore della rete che, a metà della ripresa, ha spento sul nascere le velleità di un Fiorentino che stava crescendo.

“Sono soddisfatto per il gol – commenta il capitano giallolbù – ma soprattutto per la partita di tutto il gruppo. Serviva carattere, dopo il pareggio di domenica, e l’abbiamo tirato fuori. Nel secondo tempo eravamo partiti un po’ lenti e loro hanno creato qualche occasione. Poi, per fortuna, ci siamo ripresi, con il gol abbiamo riportato l’incontro dalla nostra parte e abbiamo vinto”.

Rinaldi, a segno anche nella gara d’andata contro la San Marino Academy, presenta così la sfida di domani: “Servirà un’altra prova di carattere. Affrontiamo una squadra che, in questa seconda parte di campionato, sta facendo bene. Sono una formazione giovane ma stanno mettendo a frutto l’esperienza acquisita nella prima parte di stagione. Sarà importante non sottovalutare l’avversario in nessuna circostanza. Daremo il 110 per cento di ognuno di noi”.

Nel frattempo, prosegue il duello in vetta con la Virtus, ora avanti di due lunghezze ma chiamata ad un turno non semplice contro la Cosmos.

“Noi dobbiamo continuare a sommare punti – dice il capitano -. Siamo lì attaccanti e non vogliamo mollare niente. Domani, già prima della convocazione, dovremo essere concentrati su quello che vogliamo da qui fino alla fine”.

