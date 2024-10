San Marino. La Fiorita. Cicarelli: “Contro la Libertas importante fare il nostro gioco e mantenere alta l’intensità”

La settima giornata di campionato vedrà La Fiorita opposta alla Libertas, domani pomeriggio a Fiorentino (ore 15:00). I gialloblù arrivano alla sfida reduci dal pareggio a reti bianche con la Virtus e ora sono intenzionati a ritrovare il successo per non perdere contatto dalla testa della classifica, ora distante di una lunghezza.

Pur senza reti, la partita di domenica ha mostrato diverse note positive.

“Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per segnare – commenta il centrocampista Daniel Cicarelli – ma, purtroppo, non siamo riusciti a concretizzarle. Poi loro hanno preso il controllo della partita e si è fatta un po’ più dura. Nel secondo tempo siamo partiti nuovamente bene, ma è stata ancora una partita equilibrata. Poi c’è stata l’espulsione di Benincasa, ma nonostante le diverse occasioni non siamo riusciti a fare gol. Questo è il rammarico più grande. Sapevamo di affrontare uno scontro diretto con una squadra forte e, a maggior ragione dopo essere rimasti in superiorità numerica, ci dispiace non essere riusciti a sfruttare l’occasione. Questa partita, però, ci ha dimostrato che possiamo fare ancora meglio”.

Ad un mese e mezzo dalla sfida di Supercoppa che aveva visto le due formazioni opposte, la partita di domenica è stata una cartina al tornasole dello stato di salute della formazione allenata da Stefano Ceci.

“Già in Supercoppa avevamo dimostrato di avere delle qualità tecniche – dice Cicarelli -, ma ci voleva un po’ di tempo per fare il lavoro tattico. Credo che domenica si sia visto che siamo cresciuti anche tatticamente e a livello squadra. Sappiamo che possiamo migliorare ancora e che possiamo tornare in testa, i margini di crescita sono ampi”.

Domani i gialloblù affronteranno la Libertas, una formazione che sta facendo bene, reduce dal pareggio col Tre Penne e, prima ancora, dalla vittoria con il Murata.

“La Libertas ogni anno dimostra di essere una squadra forte e in questa stagione non è da meno – aggiunge Cicarelli -. Vengono da un periodo di crescita e hanno ottenuto risultati importanti. Dal canto nostro sappiamo che, se facciamo il nostro gioco e manteniamo la nostra intensità, possiamo chiudere la partita. Sarà importante cercare di sbloccare il risultato già all’inizio, per evitare che il tempo passi e che diventi sempre più difficile fare gol, un po’ come successo domenica scorsa”.

Per Cicarelli, approdato a La Fiorita in estate per i preliminari di Conference League, l’impatto con La Fiorita sembra più che positivo.

“Dopo una stagione al Murata è stato un grandissimo piacere ricevere la chiamata de La Fiorita – racconta -. Lo staff e tutta la società mi hanno accolto benissimo e di questo sono felice. È veramente un piacere giocare in una squadra che ha una mentalità diversa. Siamo una rosa in buona parte nuova, ma i giocatori che c’erano già hanno abbracciato questo progetto e ci hanno accolto al meglio. Con il rispetto e il lavoro abbiamo creato un bellissimo gruppo che, credo, sia la nostra qualità più importante”.

