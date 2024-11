San Marino. La Fiorita. Mazzotti: “San Giovanni squadra ostica. Dovremo essere attenti in difesa e freddi in attacco”

Ultima sfida prima della sosta. Domani sera, ad Acquaviva, La Fiorita affronterà il San Giovanni e proverà a interrompere il digiuno da vittorie che dura da tre giornate. Quattro settimane in cui i gialloblù hanno collezionato tre pareggi contro altrettanti avversari ostici.

“Abbiamo pareggiato con squadre che puntano ai nostri stessi obiettivi – dice il difensore Marco Mazzotti -. C’è un po’ di rammarico ma bisogna concentrarsi sul fatto che non siamo stati inferiori a nessuno dei nostri avversari. Ciò dimostra che è questa la strada che dobbiamo seguire per il proseguo de nostro cammino, sia in campionato che in Coppa”.

L’ultimo pareggio, in ordine di tempo, è arrivato sabato contro la capolista Cosmos. Una sfida in cui gli uomini di Ceci erano riusciti a portarsi avanti di due reti a zero nella prima mezzora, salvo poi dover giocare la restante parte del match in inferiorità numerica e subire la rimonta degli avversari (2-2).

“L’episodio dell’espulsione, sotto alcuni aspetti, ci ha sfavorito – dice Mazzotti -, ma anche in inferiorità numerica abbiamo fatto la nostra partita e il nostro portiere ha subito ben poco. Li considero quasi due punti persi. Con l’atteggiamento di sabato io credo che potremo divertici di qui in avanti”.

Il gol del raddoppio, dopo il risultato sbloccato dopo pochi minuti da Olcese, porta proprio la firma di Mazzotti.

“Il mio obiettivo è sempre quello di non prendere gol – commenta – ma quando riesco a farne e a dare una mano alla squadra non posso che esserne contento”.

Domani sera i gialloblù affronteranno il San Giovanni, una formazione capace di ottenere larghe vittorie e di aver fermato sul pari i campioni in carica della Virtus.

“Incontriamo una squadra ostica – dice Mazzotti –, che non dobbiamo sottovalutare. Il San Giovanni ha, finora, incassato pochi gol e ne ha fatti parecchi. Dovremo avere massima attenzione in difesa e freddezza in attacco. È una partita importantissima per la nostra classifica. Da qui a Natale dobbiamo mettere il piede sul gas e aspettare che le nostre avversarie si scontrino, per recuperare i punti che abbiamo perso per strada nei vari pareggi”.

La Fiorita