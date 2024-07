San Marino. La Fiorita ospita l’Istanbul Basaksehir: domani alle 20:45 la sfida di ritorno di Conference League

Ad una settimana di distanza dalla sfida d’andata, La Fiorita e Istanbul Basaksehir si troveranno di fronte nuovamente domani sera, alle 20:45, nel ritorno del secondo turno di Uefa Europa Conference League. Si gioca al San Marino Stadium e si riparte dal risultato perentorio dell’andata: 6-1 per la formazione turca, con rete sammarinese che porta la firma di Nicola Greco.

“Non me l’aspettavo, è stata un’emozione unica – le parole del difensore -. È stata una bell’azione: Ciarelli ha messo una gran palla, io ho tagliato bene ed è arrivato il gol. Sapevamo che fisicamente e tecnicamente i nostri avversari sono di un’altra categoria, ma ci siamo goduti l’esperienza, cosa che faremo anche domani, provando a mettercela tutta fino alla fine”.

Il tecnico Thomas Manfredini ritroverà Matteo Zavoli, Filippo Santi, Ramiro Lago e Tommaso Zafferani, indisponibili per la trasferta, ma perderà due pedine preziose come in difensori Enrico Pezzi e Stefano Scipioni, che a inizio settimana hanno firmato rispettivamente con Sarnese e Ossese e hanno iniziato la preparazione in vista dei rispettivi campionati.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV – La sfida La Fiorita – Istanbul Basaksehir potrà essere seguita su San Marino RTV (canale 831 del digitale terrestre) e in streaming su Titani.TV.

BIGLIETTI – I tagliandi per assistere alla sfida saranno in vendita alla biglietteria del San Marino Stadium a partire dalle ore 19:00 di domani al costo di 10 euro (5 euro ridotto Under 12 e Over 65).

La Fiorita