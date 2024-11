San Marino. La Fiorita pronta all’esordio in Coppa Titano. Bonifazi: “Vogliamo ripeterci anche quest’anno”

Dopo aver saltato il primo turno in virtù di detentrice del titolo, La Fiorita è pronta a fare il proprio debutto in Coppa Titano. Domani sera a Domagnano (fischio d’inizio alle 20:45) i gialloblù affronteranno la Juvenes Dogana nella sfida d’andata dei quarti di finale.

A interpretare i sentimenti della vigilia è Luca Bonifazi, che nell’ultimo periodo ha assunto il ruolo di Vicepresidente.

“Le motivazioni sono alte – racconta -. Siamo i detentori del titolo e vogliamo ripeterci anche quest’anno perché siamo convinti di aver allestito una squadra che può lottare per vincere”.

Dall’altra parte del campo troverete le Juvenes Dogana. Che partita si aspetta?

“È un avversario che non abbiamo ancora affrontato in campionato e che personalmente conosco poco. Mi aspetto sicuramente, da parte nostra, la concentrazione che mettiamo in tutte le partite. Dovremo entrare in campo con le stesse idee che abbiamo espresso sino ad ora. Ci auguriamo di chiuderla già domani, così da affrontare più sereni la sfida di ritorno tra due settimane”.

Trascorsi tre mesi dall’inizio della stagione, il percorso de La Fiorita sta rispettando le aspettative?

“Ci aspettavamo di fare bene, così come ci aspettavamo di affrontare un campionato difficile e molto equilibrato. L’attuale classifica, con alcune squadre racchiuse in pochissimi punti, lo sta confermando. Noi eravamo convinti di poter essere lì a giocarci le prime posizioni. C’è un po’ di rammarico per i tre pareggi, perché nel gioco non siamo stati sotto a nessuno e, anzi, per larga parte delle partite siamo stati superiori. Peccato non essere riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Siamo contenti del gioco e di come il mister e lo staff tecnico stanno lavorando”.

Fino a due anni fa faceva parte della rosa e ora si trova a rivestire il ruolo di Vicepresidente. Che cosa l’ha convinta a rimanere all’intero de La Fiorita?

“Gli ultimi due anni sul campo, anche se ero ormai alla fine della mia carriera, mi hanno portato belle soddisfazioni. Sono rimasto come dirigente perché mi è stato chiesto di poter dare una mano. In estate, dopo aver visto il contributo che potevo dare alla società, mi è stato proposto di aumentare il mio impegno. Sono contento di poter affiancare un presidente come Alessandro Cianciaruso e mi auguro di poter contribuire a portare La Fiorita in alto anche quest’anno. Intanto quest’estate abbiamo vissuto delle bellissime emozioni con il passaggio del turno in Conference League. Ho seguito da vicino l’allestimento della squadra per l’Europa e sono molto contento del risultato che è arrivato”.

La Fiorita