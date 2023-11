San Marino. La Fiorita sfida il fanalino Pennarossa. Gasperoni: “Fondamentale presentarci alla sosta con un risultato positivo”

Dopo la vittoria all’ultimo minuto in Coppa Titano, La Fiorita domani affronterà il Pennarossa a Montecchio nell’ultima sfida prima della sosta. Classifica alla mano, la sfida contro la formazione di Chiesanuova, ancora ferma al palo, non sembra nascondere particolari insidie.

“Sulla carta è una partita facile – commenta il difensore Marco Gasperoni -, ma si sa che, quando si va in campo, nessuna lo è. Quest’anno, poi, il livello si è ulteriormente alzato e non esistono partite facili. Dobbiamo metterci attenzione e interpretare le partite come facciamo sempre, con cattiveria e determinazione, per non lasciare punti per strada e recuperare terreno da quelle davanti a noi”.

In settimana i gialloblù sono scesi in campo nell’andata dei quarti di finale di Coppa Titano contro il Fiorentino, riuscendo ad acciuffare la vittoria all’ultimo minuto.

“Sarebbe stata una beffa clamorosa se non ci fossimo riusciti – dice Gasperoni -. Abbiamo dominato la partita per 90 minuti e, sull’unica azione presa con un po’ di leggerezza, abbiamo rischiato di essere puniti oltremodo. Siamo stati bravi a continuare a crederci fino all’ultimo, come facciamo sempre. Non è la prima partita che recuperiamo nei minuti finali e questo è sintomo di una squadra con carattere. Certo, con tutte le occasioni che creiamo, bisognerebbe mettere le partite in sicurezza prima”.

In campionato i gialloblù sono invece reduci da una rotonda vittoria sul San Giovanni, che ha visto Gasperoni andare a segno insieme ad Ambrosini e Vitaioli.

“Il mister ci aveva chiesto di interpretare una partita aggressiva ed è quello che abbiamo fatto – commenta il difensore -. Abbiamo fatto capire da subito chi volesse vincere e, anche se non è stato facile, abbiamo vinto con un risultato netto, riprendendo il cammino da dove si era interrotto con la sconfitta contro la Virtus. Anche domani dovremo fare lo stesso, iniziare da subito la testa giusta perché è la mentalità a fare la differenza. Chiudere questo periodo e presentarci alla sosta con un risultato positivo è fondamentale. La sosta arriva nel momento giusto, perché ci permetterà di recuperare qualche giocatore che ci è mancato nelle ultime partite. Non è un periodo facile dal punto di vista degli infortuni: abbiamo iniziato questa stagione sulla scia di come si era chiuso l’anno scorso, anche con alcuni infortuni seri. Cerchiamo di stringere i denti – conclude Gasperoni -, la rosa per fortuna è ampia e ci consente di sopperire alle assenze”.

La Fiorita