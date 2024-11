San Marino. La Fiorita sfida la capolista. Capitan Gasperoni: “Sapremo interpretare la partita nel modo giusto”

Sfida suggestiva quella che attende, domani pomeriggio, La Fiorita. A Montecchio i gialloblù affronteranno la Cosmos, attualmente prima forza del campionato, con tre lunghezze di vantaggio sulla squadra di Ceci che è reduce da due pareggi consecutivi. L’ultimo, contro la Libertas, va particolarmente stretto alla formazione di Montegiardino.

“Fino a questo punto abbiamo pareggiato tre volte e ci vedo più rammarichi che aspetti positivi – commenta il capitano dei gialloblù, Marco Gasperoni -. Due pareggi sono arrivati contro squadre forti come Tre Penne e Virtus, ma in partite che abbiamo interpretato molto bene e in cui l’ago della bilancia pendeva dalla nostra parte. Contro la Libertas sono stati due punti persi. Nonostante la buona prestazione e le occasioni create, non siamo riusciti a fare gol. Peccato perché, sotto l’aspetto gioco, non possiamo recriminare niente, stiamo esprimendo quello che il mister ci chiede e anche ad un buon livello. È vero che il campionato è appena iniziato, però alla lunga questi punti lasciati per strada possono pesare”.

Tra le tante occasioni non finalizzate anche una al 90’, proprio sui piedi del difensore gialloblù.

“Non è il mio mestiere fare gol – racconta – ma, per fortuna, mi trovo spesso nella posizione per segnare o fare un assist. Sabato avrei potuto e voluto fare di più, ho masticato amaro a lungo. Ma, in generale, potevamo tutti fare meglio nella scelta dell’ultimo passaggio o nella conclusione”.

Domani La Fiorita è chiamata ad un altro match complicato, contro una formazione in cui militano molte conoscenze dei gialloblù, a cominciare dall’ex capitano Danilo Rinaldi.

“Sarà una partita difficile – dice Gasperoni – giocheremo contro la squadra probabilmente più in forma in questo momento, attualmente prima in classifica. Molti giocatori li conosciamo bene. Sarà una partita da preparare e interpretare nel modo giusto, ma queste sono sfide che si preparano un po’ da sole. Quando si affrontano due squadre che si contendono un possibile titolo, ci sono tante variabili da mettere in conto, ma l’atteggiamento di certo non si può sbagliare. Sono convinto che la squadra saprà interpretare la sfida nel modo giusto e speriamo di portare a casa la vittoria”.

Da Gasperoni, alla sua decima stagione con la maglia de La Fiorita, anche un commento sul positivo avvio di stagione dei gialloblù, non scontato dopo i tanti cambiamenti avvenuti in estate.

“La società ha un grande merito – commenta -: da quando sono a La Fiorita abbiamo sempre combattuto per dei trofei e questo è grazie alla programmazione che ci sta dietro. La stessa società ha scelto un allenatore che conosce bene il campionato, in cui ha vinto anche tanto, che può aiutare tutto l’ambiente per continuare a lottare per dei risultati importanti”.

