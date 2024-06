San Marino. La Fiorita verso la Conference League. Ieri il ritorno in campo, oggi i sorteggi

La Fiorita è tornata al lavoro ieri, in vista dell’impegno di Uefa Conference League che la attende l’11 e 18 luglio prossimi. Oggi, alle 16:00, i gialloblù conosceranno il nome dei propri avversari. Le possibili avversarie, inserite nell’urna di Nyon, sono Velež Mostar (Bosnia Erzegovina), Torpedo Kutaisi (Georgia), Malisheva (Kosovo), Noah (Armenia) e Isloch Minsk Region (Bielorussia).

Agli ordini del tecnico Thomas Manfredini, che resterà alla guida dei gialloblù in Europa per poi prendere una strada diversa, un gruppo che è in fase di definizione, così come è in costruzione la rosa che sarà ai blocchi di partenza della prossima stagione. Al lavoro c’è il nuovo direttore sportivo Sandro Macerata, ex giocatore professionista di grande esperienza che ha ottenuto a inizio anno l’abilitazione da parte del settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Già definiti gli arrivi di due giocatori che faranno parte dell’avventura in Conference League e della prossima stagione. Si tratta del brasiliano Daniel Cicarelli e del sammarinese Alex Toccaceli. I due centrocampisti lo scorso anno vestivano entrambi la maglia del Murata.

