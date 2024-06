San Marino. “La Fisica che ci Piace” di Vincenzo Schettini inaugura la V edizione di Copertina: Tutta un’altra Energia organizzata da San Marino Welcome. Martedì 16 luglio – Campo Bruno Reffi

San Marino Welcome è lieta di annunciare l’apertura della quinta edizione dell’attesissima rassegna estiva Copertina: Tutta un’altra Energia, che avrà luogo presso Campo Bruno Reffi di San Marino con una riproduzione in scala de Sistema Solare che vi lascerà senza fiato. La prima serata, in programma martedì 16 luglio, sarà inaugurata da un ospite d’eccezione: Vincenzo Schettini che presenterà “La Fisica che ci Piace“. Con la sua abilità unica di rendere la scienza accessibile e affascinante, Schettini guiderà il pubblico attraverso un viaggio entusiasmante nel mondo della fisica, combinando conoscenza e divertimento in uno spettacolo che promette di essere memorabile.

La serata sarà presentata dai Bromance, il duo comico che ha conquistato il pubblico nella scorsa edizione, insieme a Giuseppe Giardi, ideatore del podcast “SIF – Storia in Flanella”, presentando “Eureka! Un viaggio semiserio nella storia della scienza “.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere una serata all’insegna della cultura, della scienza e del buonumore. Vincenzo Schettini, con il suo carisma saprà conquistare il pubblico di tutte le età.

Copertina non è solo scienza: la rassegna offrirà un mix di spettacolo, divertimento e gusto, con la possibilità di acquistare cibo e bevande da consumare in loco e godersi un suggestivo tramonto a partire dalle ore 19.00 con l’apertura dei cancelli.

I biglietti per la serata d’apertura con Vincenzo Schettini sono disponibili online sul sito www.sanmarinowelcome.com/copertina-2024 o presso l’agenzia Mondo Immagine Travel in via 4 Giugno, 39/A – Serravalle.

Per informazioni e aggiornamenti sulle serate di Copertina, seguite i nostri canali social e web:

www.instagram.com/copertina_sanmarino/

www.facebook.com/copertinasanmarino/

www.sanmarinowelcome.com/copertina-2024/

Copertina: Tutta un’altra Energia, nove appuntamenti che uniscono scienza, spettacolo, divertimento e gusto in una cornice unica come quella di San Marino.

Vi aspettiamo numerosi!