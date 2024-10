San Marino. La Folgore si conferma al vertice: altro trionfo e porta inviolata!

Non si ferma la marcia trionfale dei Giallorossoneri, che anche senza il mister Lasagni (squalificato e sostituito in panchina da Quadroni) dimostrano ancora una volta di meritarsi la seconda posizione in classifica. Con un 2-0 netto ai danni della San Marino Academy, la Folgore mette in cassaforte altri tre punti preziosi e ribadisce la propria solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata per l’ennesima volta in questa stagione. La gara è stata un susseguirsi di emozioni, con la traversa colpita in tuffo da Pancotti che ha fatto tremare i tifosi avversari e il grande intervento di Guddo su Giacopetti, a conferma di quanto sia difficile segnare contro questa Folgore. Nonostante le occasioni create dagli avversari, la difesa giallorossonera ha respinto ogni tentativo, facendo sembrare ordinaria amministrazione ciò che invece è stata una prestazione di assoluto livello. La svolta arriva grazie al duo Pancotti-Ura, vero motore dell’attacco giallorossonero: Pancotti si inserisce alla perfezione su un passaggio millimetrico di Ura e fulmina Borasco con un diagonale da manuale. La seconda rete su rigore, trasformata magistralmente da Ura, chiude il match e consegna ai ragazzi un’altra vittoria meritatissima. Nemmeno l’inferiorità numerica della Folgore nell’ultima mezz’ora, dopo l’espulsione di Miori, ha dato speranza agli avversari. L’Academy ha creato, certo, ma alla fine non ha raccolto nulla, anche grazie a un Guddo che, dopo un errore che avrebbe potuto costare caro, ha mostrato tutta la sua grinta e determinazione. La Folgore continua dunque a stupire e a sognare in grande, con una difesa di ferro che si conferma come una delle armi più letali del campionato. Fin qui, un percorso da applausi. La vetta è ancora lì, vicina. E noi, fieri e orgogliosi, continueremo a crederci. Forza Folgore!