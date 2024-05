San Marino. La Folgore trionfa nella Titano Futsal Cup 2023-24: Una rimonta epica coronata ai rigori

La Titano Futsal Cup 2023-24 ha regalato agli appassionati di calcio a 5 uno spettacolo indimenticabile, culminato con la vittoria della nostra adorata squadra, la Folgore. In una finale carica di emozioni e colpi di scena, i nostri valorosi giocatori hanno saputo rimontare uno svantaggio di due reti contro il temibile Fiorentino, per poi trionfare ai calci di rigore, riportando così il prestigioso trofeo nella nostra bacheca dopo l’edizione del 2022.

La partita è stata un crescendo di tensione sin dai primi istanti, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo. Nonostante un inizio promettente da parte del Fiorentino, con una rete segnata da Busignani, i nostri ragazzi non si sono mai arresi. Con determinazione e spirito di squadra, siamo riusciti a recuperare dallo svantaggio e a pareggiare il punteggio, grazie ai gol di Ercolani e Pasqualini, portando così la partita ai tempi supplementari.

Nei momenti cruciali, i nostri giocatori hanno dimostrato sangue freddo e determinazione. Nonostante le occasioni da ambo le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol nei tempi supplementari, portando così la finale ai calci di rigore.

E proprio dai calci di rigore è emersa la vera forza e la resilienza della nostra squadra. Grazie alle parate decisive del nostro portiere Geri e al sangue freddo di Pellegrini che ha trasformato il rigore decisivo, abbiamo coronato la nostra rimonta epica, portando a casa la vittoria tanto agognata.

Questa vittoria è il frutto di sacrificio, impegno e dedizione da parte di tutti i nostri giocatori, dello staff tecnico in particolare Mirko Sarti e Edoardo Allasia, e dei nostri fantastici tifosi che ci hanno sostenuto in ogni istante. È un momento di gioia e celebrazione per tutta la squadra e la società Folgore.

Adesso ci impegniamo a portare avanti questo spirito vincente in ogni sfida che ci attende nei playoff di campionato.

Sempre Forza Folgore!