San Marino. La ginnastica sammarinese si mette in risalto al Trofeo “Irene Bacci”

Per la Federazione Sammarinese Ginnastica il nuovo anno si è aperto con la partecipazione a un tradizionale appuntamento: si è svolto al Palasport di Lucca la tredicesima edizione del Trofeo Nazionale “Irene Bacci”, con società provenienti da Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Le atlete convocate dal Direttore Tecnico federale Nani Londaridze, Gloria Ambrogiani, Gioia Casali, Sara Ceccoli, Gaia Corbelli, Laura Elena Maione, Vittoria Magnani, Julia Marani, Giorgia Mini, Noemi Pelliccioni, Camilla Rossi, Matilde Tamagnini e Ludovica Vannoni, accompagnate da Erika Alimonti e Alessia Gugliermetti e dal giudice Lucia Castiglioni, si sono potute confrontare in pedana con altre ginnaste in vista dei prossimi importanti impegni stagionali. La gara ha previsto la classifica sommativa per la categoria Allieve e di specialità su due attrezzi per le categorie Junior e Senior. Le prime a scendere in pedana sono state le ginnaste della categoria Allieve Julia Marani, Laura Elena Maione e Ludovica Vannoni.Marani, al suo esordio nella categoria Gold, grazie a una buona gara si è classificata seconda, portando a casa il primo podio biancazzurro per San Marino. Maione, con esercizi di nuova composizione, ha condotto una buona gara concludendo a metà classifica, mentre Vannoni, ha concluso in ottava posizione. Successivamente è stato il turno delle ginnaste Junior e Senior livello C, che hanno conquistato nuovi podi grazie a Sara Ceccoli, all’esordio nella categoria Junior, giunta prima al nastro e seconda al cerchio e a Giorgia Mini,secondaalla palla. Buona prova anche di Noemi Pelliccioni, alla prima presenza in questa categoria, che ha eseguito buoni esercizi con esecuzioni pulite sia al cerchio che alle clavette; Gaia Corbelli, si è presentata in pedana con palla e cerchio e Gloria Ambrogiani ha conquistato un quarto posto nelle clavette. Nelle Senior livello A/B sono scese in pedana Gioia Casali, Vittoria Magnani, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini che hanno colto l’occasione per provare i loro nuovi esercizi in vista del prossimo Campionato di Serie B.