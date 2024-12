San Marino. La Giunta di Castello di San Marino Città ha interpellato il Governo per il dehor in Piazza della Libertà

Qualche settimana fa la Giunta di Castello di San Marino Città ha interpellato il Governo, anche su sollecitazione di enti e cittadini, in merito alle dimensioni degli spazi esterni occupati sulla piazza della libertà.

Nonostante i ripetuti solleciti e il conforto di istituzioni che hanno confermato la mancanza di alcuni dei passaggi autorizzativi, nessuno ha risposto alla Giunta, eccetto l’esercente che ha confermato di aver avuto regolare concessione da parte degli organi preposti.

La Giunta di Castello ha preso atto di un generico protocollo, fornito dal suddetto, senza tuttavia che fosse specificata chiaramente l’origine dell’autorizzazione stessa e l’ufficio responsabile della sua emissione.

È dovere delle istituzioni garantire che ogni intervento sul suolo pubblico rispetti le normative vigenti e che vengano tutelati gli interessi della comunità tutta ed è questo lo scopo che muove questa Giunta.

Sollecitiamo pertanto il Congresso di Stato a una risposta puntuale alla lettera ufficiale inviata dalla Giunta di Castello, per verificare la correttezza procedurale ed eventualmente mettere in atto dei correttivi; lo chiediamo per rivendicare il ruolo legittimo delle Giunte nella gestione della occupazione di suolo pubblico e per poter fornire anche alla cittadinanza rassicurazioni sulla tutela degli spazi di pubblica utilità.

Giunta di Castello della Città di San Marino