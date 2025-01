San Marino. LA GRANDE MAGIA con Natalino Balasso e Michele Di Mauro, martedì 21 gennaio al Teatro Nuovo

Martedì 21 gennaio 2025, alle ore 21.00, il Teatro Nuovo ospiterà La grande magia, una delle commedie più celebri di Eduardo De Filippo. In questa nuova produzione, l’opera sarà interpretata da Natalino Balasso e Michele Di Mauro, con la regia di Gabriele Russo.

Il regista afferma: “Fra tutti i testi di Eduardo che posso dire di conoscere a fondo, ritengo e sento che La grande magia sia quello più necessario oggi per i temi che affronta, per le relazioni che propone, perché è una commedia squilibrata, meno lineare e matematica delle altre, sospesa e caotica come il tempo in cui viviamo.” Scritta nel 1948, La grande magia è una commedia nera che alterna dramma e illusione, esplorando temi universali come l’amore, la fiducia e la verità, rivelando così tutta la modernità del genio di Eduardo De Filippo.

Il protagonista, Calogero Di Spelta (interpretato da Natalino Balasso), è un marito tradito, ossessionato dal controllo e incapace di amare e fidarsi. La sua paura di essere tradito lo porta a racchiudere simbolicamente le sue certezze in una scatola, che diventa al tempo stesso un rifugio sicuro e una prigione personale. Dall’altro lato, Otto Marvuglia (interpretato da Michele Di Mauro), un mago enigmatico e manipolatore, infrange il confine tra realtà e illusione, confondendo i personaggi e coinvolgendo il pubblico in un gioco di specchi tra il vero e il falso.

Questa dinamica crea un cortocircuito che smarrisce i protagonisti, invitando il pubblico a riflettere su ciò che è autentico e su ciò che non lo è. La regia di Gabriele Russo amplifica questa esperienza, celebrando il teatro come luogo di confronto tra realtà e apparenza.

La grande magia prodotto da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo e da Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale.

In scena, vediamo protagonisti Natalino Balasso e Michele Di Mauro, affiancati da un cast di grande talento: Veronica D’Elia, Gennaro Di Biase, Christian di Domenico, Maria Laila Fernandez, Alessio Piazza, Manuel Severino, Sabrina Scuccimarra, Alice Spisa, Anna Rita Vitolo.

I biglietti sono disponibili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano, aperta quattro ore prima dello spettacolo.