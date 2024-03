San Marino. LA GRANDE PARIGI 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna” di Jacopo Veneziani Teatro Titano – Piazza Sant’Agata 17 marzo 2024, ore 17.00

Amicizie e rivalità, sodalizi indissolubili e incontri fortuiti, passioni e tradimenti che hanno reso Parigi la capitale mondiale dell’arte.

Ottobre 1900. Parigi, il luogo in cui ogni artista vuole essere, la città degli infiniti cantieri e dell’Esposizione Universale, delle invenzioni mirabolanti e delle folle febbrili. Ovunque rimbomba il brulicare minaccioso ed eccitante della grande metropoli.

Un viaggio che ci conduce dal 1900 al 1920, anni di straordinario fervore culturale e indicibile catastrofe. In compagnia di ineguagliabili artisti come Picasso, Matisse, Modigliani, Soutine, Chagall, Brâncu?i, di singolari poeti come Guillaume Apollinaire, Max Jacob e Jean Cocteau, di eroine silenziose come Berthe Weill, Fernande Olivier e Jeanne Hébuterne, capiremo perché, allora, solo Parigi poteva diventare la capitale mondiale dell’arte.

Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, ha vissuto otto anni a Parigi, dove si è laureato in Storia dell’arte all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Autore di pubblicazioni legate alla divulgazione della storia dell’arte e curatore della rubrica settimanale all’interno del programma Le parole della settimana su Rai3, è ora ospite fisso della trasmissione In altre parole su La 7 condotta da Massimo Gramellini. È docente presso l’università IULM di Milano ed è presidente della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza.

Lo scrittore incontrerà il pubblico sabato 17 marzo p.v. alle ore 17.00 presso il Teatro Titano (Piazza Sant’Agata, centro storico di San Marino Città) per accompagnarci nelle le strade della Parigi di quegli anni e raccontare la grande capitale nel momento magico e irripetibile in cui divenne l’epicentro dell’arte mondiale.