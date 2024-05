San Marino. La grande storia di Ayrton Senna celebrata da un francobollo

Presentata questa mattina dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini l’emissione del prossimo 15 giugno

Nell’ambito delle celebrazioni per il 30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna la Repubblica di San Marino emetterà un francobollo a ricordo della grandezza del pilota e della persona, delle sue gesta e del valore che la sua storia ha assunto per migliaia di giovani in tutto il mondo ancora oggi.

L’emissione è stata presentata oggi dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini insieme al Direttore Generale di Poste San Marino SpA Gian Luca Amici e all’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Brasile Filippo Francini che ha ricordato come l’iniziativa sia stata inserita anche all’interno del programma di celebrazione dei 40 anni di relazioni ufficiali fra San Marino e Brasile.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “Durante questi giorni di celebrazioni del 30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna ho avuto modo di spiegare in più occasioni quanto io, alla pari di milioni di persone nel mondo, ritenga assoluto il valore di Ayrton Senna e quanto orgoglioso sia di aver organizzato le iniziative per celebrarne la grandezza. Con la presentazione odierna completiamo le celebrazioni rendendo il logo eterno grazie al francobollo preparato da Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica.

Gian Luca Amici (Direttore Generale di Poste San Marino SpA): “Da sempre celebriamo gli eventi e le iniziative che propone la Repubblica di San Marino, in questo caso il valore dell’emissione è sostenuto anche dall’iconica storia di Ayrton Senna che viene celebrata a 30 anni dalla prematura scomparsa. Anticipiamo oggi l’immagine del francobollo che sarà in vendita dal 15 giugno e che sono certo sarà apprezzato dai collezionisti ma anche dai tanti tifosi che ancora oggi Ayrton Senna ha nel mondo”.

Filippo Francini (Ambasciatore di San Marino in Brasile): “Fondamentale il rapporto con la Fondazione Senna ed in particolare con Bianca Senna che ha gestito gli eventi celebrativi in tutto il mondo e che in questo impegno globale ha riconosciuto il valore delle iniziative sammarinesi ed ha accolto con piacere la proposta di realizzazione del francobollo concedendoci l’utilizzo dei brand. E’ un pezzo unico che penso sarà apprezzato in tutto il mondo”.

San Marino, 31 maggio 2024 /1723 d.F.R.